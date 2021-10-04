Папа молится о погибших в эквадорской тюрьме и за мир в Мьянме

После чтения молитвы «Ангел Господень» 3 октября Папа Франциск напомнил о страданиях многих семей в результате кровавых беспорядков в тюрьме Гуаякиля (Эквадор), выступив с призывом против преступности, порабощающей беднейшие слои населения.

«Я глубоко опечален тем, что произошло в последние дни в тюрьме города Гуаякиль, в Эквадоре, – сказал Папа. – В результате вспышки насилия между заключёнными, принадлежащими к враждующим бандам, погибло более ста человек, многие получили ранения. Я молюсь о них и об их семьях. Господи, помоги нам исцелить раны, нанесённые преступностью, которая порабощает самых бедных. И помоги тем, кто каждый день работает над тем, чтобы сделать жизнь в тюрьме более гуманной».

Далее Папа молился о даре примирения для «возлюбленной Мьянмы, дабы руки её жителей больше не утирали слёзы боли и смерти, но объединились для преодоления трудностей и совместной работы во имя мира».

3 октября в итальянском городе Катандзаро были причислены к лику блаженных Мария Антония Сама и Гаэтана Толомео, две женщины, которые из-за болезни были физически обездвижены на протяжении всей жизни, сообщил Святейший Отец:

«Поддержанные Божьей благодатью, они приняли крест немощи, превратив свою боль в прославление Господа. Их ложе болезни стало духовным ориентиром, местом молитвы и христианского роста для многих людей, которые находили в нём утешение и надежду».

«В это первое воскресенье октября наши мысли обращены к верующим, которые собрались в святилище Помпеи, чтобы вознести Прошение к Царице Святого Розария. В этом месяце давайте вместе возобновим наше обязательство молиться на четках Розария», – призвал Папа.

В конце обращения Епископ Рима приветствовал многочисленных паломников, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, особенно людей с ограниченными возможностями. Папа отметил, что в Италии в этот день отмечается День устранения архитектурных препятствий: «Каждый из нас может приложить руку к созиданию мира, в котором никто не будет чувствовать себя отверженным».



Источник: Vatican News