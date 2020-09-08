Папа молится об упокоении новопреставленного кардинала Яворского

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований архиепископу-митрополиту Краковскому Марку Ендрашевскому, в которой выражает глубокие соболезнования в связи со смертью кардинала Мариана Яворского (1926-2020), присоединяясь к заупокойным молитвам Католической Церкви в Польше и на Украине.

Святейший Отец благодарит Бога за жизнь и апостольское служение кардинала, верного свидетеля Евангелия, заслуженного профессора богословия и философии религии в католических университетах Варшавы, Кракова и Львова. Папа Иоанн Павел II неоднократно подчеркивал его плодотворное священническое служение и ценный вклад в развитие католической науки.

Епископский девиз кардинала Яворского «Mihi vivere Christus est» («Жизнь для меня – Христос») «сопровождал его на протяжении всей жизни и определял его образ мышления, ценности, выбор, принятие решений и поиск направлений во многих областях».

Новопреставленный иерарх, пишет Папа, «был близким другом святого Иоанна Павла II и поддерживал его в трудах епископского и Папского служения. Именно он преподал Таинство Елеопомазания больных умирающему Папе Войтыле. Как философ и богослов, он тесно сотрудничал с Папой Бенедиктом XVI». Святейший Отец отмечает, что на консистории 2001 года и монсеньор Яворский, и он сам были возведены в сан кардинала.

«В сердцах тех, кто знал его, он остался человеком исключительно справедливым, искренним, смелым и, прежде всего, любящим Церковь. Он оставил после себя достойное свидетельство священнического рвения, эрудиции, верности Евангелию и ответственности за христианскую общину. Пусть милосердный Христос, которому новопреставленный кардинал Мариан посвятил жизнь, примет его в Свою славу».

В конце телеграммы Папа Франциск от всего сердца преподаёт апостольское благословение участникам заупокойных богослужений – архиепископу, священникам, епископам, родственникам покойного и народу Божьему Церкви в Польше и на Украине.

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News