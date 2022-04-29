Папа молится об упокоении испанского кардинала Вальехо

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью испанского кардинала Карлоса Амиго Вальехо, архиепископа на покое Севильи, который скончался 27 апреля в возрасте 88 лет. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме на имя архиепископа Севильи монсеньору Анхелю Менесесу Святейший Отец называет новопреставленного иерарха «пастырем, верным Богу и Церкви» и выражает сочувствие испанским верующим, францисканцам – к ордену которых принадлежал кардинал, – родственникам и поместной Церкви в Танжере, которую он духовно окормлял.

«В течение многих лет, – пишет Папа Франциск, – он верно отдавал свою жизнь служению Богу и Церкви». Святейший Отец заверяет в своих заупокойных молитвах, уповая, что «по заступничеству Богоматери Монтсерратской Господь Иисус дарует ему неувядающий венец славы».

Кардинал Карлос Амиго Вальехо родился в Медина-де-Риосеко 23 августа 1934 года и был рукоположен в священники в 1960 году, после вступления в Орден францисканцев. Часть его жизни прошла в Марокко; в 1973 году он был назначен архиепископом Танжера и в следующем году принял епископскую хиротонию.

Иерарха отличала глубокая приверженность межрелигиозному диалогу и экуменизму: во время его епископского служения были установлены дипломатические отношения между Святейшим Престолом и Марокко; несколько раз иерарх выступал посредником в решении проблем между странами Магриба и Испанией; наводил мосты между христианской, мусульманской и еврейской общинами.

В 2002 году он принял сан кардинала и участвовал в двух конклавах, на которых были избраны Папы Бенедикт XVI и Франциск.