Папа молится о жертвах землетрясения в Китае

В конце общей аудиенции 20 декабря Папа Франциск напомнил о катастрофических последствиях недавнего землетрясения на северо-западе Китая. Передает русская редакция Vatican News

Святейший Отец сказал:

«Я мысленно обращаюсь к жертвам и пострадавшим в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Я духовно близок, любовью и молитвой, к страждущему населению. Благодарю спасательные службы и призываю на всех благословение Всемогущего Бога, дабы Он принёс утешение и облегчение в скорби».

Епископ Рима приветствовал больных, стариков, молодожёнов и молодёжь, призвав христиан молиться о людях и народах, которые страдают от военных конфликтов:

«Не будем забывать, что войны – это всегда поражение; в выигрыше остаются лишь производители оружия. Пожалуйста, подумаем о Палестине, об Израиле. Давайте подумаем об истерзанной, многострадальной Украине. Подумаем о детях войны, о том, что у нас перед глазами. Подойдём же к вертепу и попросим Иисуса о мире. Он – Князь мира. Всем вам моё благословение».