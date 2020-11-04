Папа молится о жертвах терроризма и ненависти

Утром 4 ноября, в конце общей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца, Папа Франциск с болью напомнил о бесчеловечных нападениях, имевших место во Франции и в Австрии.

«В эти дни, молясь об усопших, мы поминали и продолжаем поминать беспомощных жертв терроризма, который с нарастающей жестокостью распространяется по Европе, – отметил Святейший Отец. – Я имею в виду, в частности, жестокое нападение, совершённое на днях в Ницце в культовом сооружении, и вчерашнее нападение на улицах Вены, которое вызвало тревогу и осуждение среди населения и среди тех, кто заботится о мире и диалоге. Я вверяю трагически погибших Божьему милосердию, выражаю духовную близость их семьям и всем, кто страдает от этих прискорбных событий, стремящихся скомпрометировать братское сотрудничество между религиями посредством насилия и ненависти».

Приветствуя польских паломников, Святейший Отец сказал:

«На этой неделе во всей Польше общая молитва ‘Розарий до краёв небес’ объединяет ваши семьи и приходы. Пусть эта мольба, возносимая к Небесам по заступничеству Пресвятой Богородицы Розария, исцелит раны, нанесённые потерей нерождённых детей, дарует прощение грехов и примирение, вселяя надежду и мир в ваши сердца, – пожелал Папа Франциск. – Я благословляю вас от всего сердца».



Источник: Vatican News