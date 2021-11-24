Папа молится о жертвах массового убийства в Висконсине

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием, которое имело место вечером 21 ноября на праздновании 125-летия города Уокешо в штате Висконсин (США): 39-летний мужчина въехал на своем внедорожнике в участников парада, убив пять человек и ранив около пятидесяти.

В телеграмме соболезнований за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина на имя архиепископа Милуоки Джерома Листецки Святейший Отец выражает близость к пострадавшим, вверяет Божьему милосердию погибших и возносит молитвы о небесных дарах исцеления и утешения для раненых и скорбящих.

Епископ Рима духовно присоединяется к молитве тех, кто просит у Господа «духовной силы, побеждающей добром насилие и зло».



Источник: Vatican News