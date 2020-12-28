Папа молится о семьях, переживающих утрату
Вчера в конце чтения Angelus — в день праздника Святого Семейства — Папа вверил Господу в особенности семьи, потерявшие родственников из-за COVID-19 и находящиеся в трудной ситуации.
Папа также упомянул о врачах, медсестрах и обо всех медицинских работниках, великий труд которых на передовой в борьбе с распространением вируса сказался на их семейной жизни.
«Сегодня я вверяю все семьи Господу, — сказал Папа, — особенно те, которые больше всего пострадали от жизненных трудностей и от бедствий непонимания и разделения. Пусть Господь, рожденный в Вифлееме, даст им всем спокойствие и силу, чтобы вместе идти по пути добра».
Источник: Vatican News
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