Папа молится о мире в Казахстане

9 января, после молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вознёс молитвы о погибших в результате столкновений в Казахстане и вверил всех жителей страны заступничеству Пресвятой Богородицы.

«Дорогие братья и сёстры, – сказал Папа, – с глубокой скорбью я узнал, что в ходе протестов, вспыхнувших в последние дни в Казахстане, есть жертвы. Я молюсь о них и об их родных и надеюсь, что как можно скорее будет восстановлена социальная гармония благодаря поиску диалога, справедливости и общего блага. Я вверяю народ Казахстана заступничеству Пресвятой Девы Марии, Царицы Мира из святилища в Озёрном».



Источник: Vatican News