Папа молится о мире в Эфиопии и в Ливии

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 8 ноября Святейший Отец выразил обеспокоенность в связи с тем, что происходит в Эфиопии, призвав к диалогу. Передает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

«Увещевая стороны отказаться от попытки вооруженного столкновения, я призываю всех к молитве и к братскому уважению, к диалогу и к мирному прекращению разногласий», — сказал Папа.

Святейший Отец также упомянул о Форуме политического диалога Ливии, который стартует девятого ноября:

«Учитывая важность события, я горячо надеюсь, что в это столь непростое время будет найдено решение, которое позволит прекратить долгие страдания ливийского народа, и недавнее соглашение о постоянном прекращении огня будет соблюдено и выполнено. Помолимся за делегатов Форума, за мир и стабильность в Ливии».

Далее Папа вознес молитвы о населении Центральной Америки, пострадавшем от урагана «Эта»:

«Господь да примет усопших, утешит их близких и да поддержит наиболее пострадавших, а также тех, кто прилагает усилия, чтобы им помочь».

Приветствуя паломников и верных, Папа Франциск сообщил, что седьмого ноября в Барселоне был причислен к блаженным Хуан Ройг-и-Диггл, мирянин и мученик, убитый в 19 лет во время гражданской войны в Испании. «Пусть его пример пробудит во всех, особенно молодежи, желание жить полной мерой христианским призванием», — сказал Папа.

В заключение Святейший Отец упомянул также о национальном Дне благодарения в Италии, который в этом году посвящен воде.

«Вода жизненно необходима для сельского хозяйства, а также для жизни», — подчеркнул Папа и выразил поддержку деятельности мелких фермерских хозяйств, «труд которых как никогда важен в это кризисное время» — сказал Епископ Рима: «Я присоединяюсь к итальянским епископам, призывающим беречь воду как общее благо, при использовании которого следует помнить о его всеобщем предназначении».