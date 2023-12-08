Папа: многосторонняя дипломатия – ответ на проблемы человечества (+ ФОТО)

7 декабря Папа Франциск встретился с новыми послами при Святейшем Престоле: верительные грамоты представили чрезвычайные и полномочные дипломатические представители из Кувейта, Новой Зеландии, Малави, Гвинеи, Швеции и Чада. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец заверил дипломатов в молитве и отметил, что их миссия начинается в «особенно беспокойное время», отмеченное ростом вооружённых конфликтов и несправедливости. Эти проблемы необходимо решать с помощью мирных, многосторонних средств дипломатии, разрабатывая «глобальные механизмы, способные справиться с нынешними экологическими, медицинскими, культурными и общественными изменениями».

По словам Папы, благородный труд дипломатов должен служить укреплению мирного сосуществования и развитию народов, воспитанию уважения к человеческому достоинству, защите неотъемлемых прав каждого человека, а также продвижению моделей целостного экономического и человеческого развития.

Дипломатическое служение также призвано реагировать на проблему изменения климата – тему недавней речи Папы Франциска на 28-й Конференции ООН в Дубае (COP28). Святейший Отец выразил надежду, что этот международный саммит «станет историческим шагом вперёд в деле мудрого и дальновидного ответа» на угрозу всеобщему благу. Будущее зависит от того, какое настоящее мы выберем, подчеркнул Папа и призвал лидеров государств сообща принять «конкретные меры, которые позволят передать грядущим поколениям мир, более похожий на плодородный сад, который Творец доверил нашей заботе и управлению».

В конце обращения Папа Франциск преподал новым послам, их семьям и согражданам апостольское благословение.