Папа – миссионерам: повсюду показывайте «стиль Божий»

18 июня Епископ Рима встретился в Апостольском дворце Ватикана с участниками XIX Генерального капитула Миссионеров-комбонианцев Сердца Иисуса (MCCI), передает русская служба Vatican News.

Беседуя с монашествующими, Папа Франциск подчеркнул, что источник их миссии, её динамизм и плоды целиком зависят от союза с Христом и живительной силы Святого Духа. «Миссионер – это ученик, который настолько соединён со своим Учителем и Господом, что его руки, разум и сердце становятся ‘руслами’ для любви Христа». В этом секрет христианской жизни и миссионерской деятельности в любой стране и на каждом континенте, подчеркнул Папа:

«Вот почему некоторые великие миссионеры, такие как Даниеле Комбони или Мать Кабрини, прожили свою миссию, чувствуя себя одушевлёнными и движимыми Сердцем Христа. Эта ‘тяга’ позволила им выйти за пределы, причём не только за географические, но прежде всего – за свои личные. Наитие Святого Духа мотивирует нас выходить из самих себя, из своей замкнутости и обособленности, чтобы направляться к другим, к окраинам, где сильнее жажда Евангелия».

Основная черта Святейшего Сердца Христа, отметил Папа, – это милосердие, сострадание, нежность, то есть универсальный язык, который не знает границ. Миссионеры должны повсюду свидетельствовать об этом «стиле Божьем» лично и в монашеской общине: первая христианская община в Иерусалиме пользовалась уважением всего народа, потому что люди видели, как они живут и любят друг друга, подчеркнул Святейший Отец.

Чтобы образ жизни общины давал убедительное свидетельство, важны четыре аспекта, над которыми комбонианцы размышляют на своём капитуле: устав жизни, путь становления, служение и общая собственность. Для поиска способа реализации этих элементов необходимо распознавание, «чтобы они могли максимально отвечать требованиям миссии, то есть свидетельства». По словам Папы, это очень важная часть «неотложного церковного обновления» в миссионерском ключе, к которому призвана вся Церковь; начинаясь с совести каждого, это обращение охватывает каждую общину и приводит к обновлению всего монашеского института.

На этом пути крайне важно послушание Святому Духу, чтобы необходимое планирование, проекты, инициативы отвечали требованиям евангелизации, а именно её стилю: евангелизация должна быть «радостной, смиренной, смелой, терпеливой, полной милосердия, алчущей и жаждущей справедливости, мирной, иными словами, в стиле евангельских Заповедей блаженства, подчеркнул Епископ Рима и процитировал фрагмент из своего апостольского обращения Evangelii gaudium:

«Община благовестия знает по опыту: инициатива принадлежит Господу, Он предварил наши начинания любовью. <…> Община благовестия становится способной ‘сопутствовать’. Она сопутствует человечеству во всех испытаниях, как бы трудны и продолжительны они ни были. Ей знакомо долгое ожидание и апостольская поддержка. Евангелизация требует большого терпения <…>. Община заботится о злаковом семени и не утрачивает покоя из-за плевел. <…> Ученик способен посвятить всю свою жизнь и поставить её на карту вплоть до мученичества – свидетельства об Иисусе Христе, но его мечты – не об умножении врагов, а о том, чтобы Слово было принято, чтобы проявилась освобождающая и обновляющая сила Слова. Наконец, радостная община благовестия всегда ‘празднует’. Отмечает и празднует каждую маленькую победу, каждый шаг вперед в деле евангелизации» (Evangelii gaudium, 24).

В конце встречи Святейший Отец преподал миссионерам-комбонианцам апостольское благословение и пожелал плодотворной работы их Генеральному капитулу.