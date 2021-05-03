Папа: миряне должны быть услышаны

Папа Франциск принял на аудиенции представителей объединения «Итальянское католическое действие» по случаю его 17-й национальной ассамблеи. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Делясь своими мыслями по поводу задач, стоящих перед этим церковным объединением мирян, Святейший Отец прокомментировал отдельно три слова, составляющие его название.

«Действие»: от кого оно исходит? Несомненно, от Господа, однако это не снимает с нас ответственности, но побуждает задуматься о своем призвании учеников-миссионеров. Никогда нельзя терять из виду Святого Духа: Он является не результатом миссии, а ее причиной и источником.

В период пандемии нам пришлось расстаться со множеством проектов, отметил Папа, и встретиться лицом к лицу с непредвиденным: необходимо научиться не избегать его и не отвергать, а принимать с послушанием Святому Духу.

Папа призвал членов «Католического действия» не впадать в иллюзию функциональности, прежде планов и оргвопросов стремиться к послушанию Духу, а евангельскую свободу предпочитать безупречным программам и порядку: Евангелие «беспорядочно» до такой степени, что, когда нисшел Дух, люди думали, что апостолы «напились вина» (Деян 2,13).

Второе слово в названии объединения мирян – «католическое». Оно означает, что миссия Церкви не имеет границ, она универсальна, а значит, она должна проявлять близость ко всем. Речь идет о близости между людьми, между поколениями, между территориями. В последние месяцы необходимость дистанцирования из-за пандемии еще больше выявила ценность близости: дистанция ни в коем случае не должна становиться отчужденностью и безразличием.

В связи с этим Папа упомянул о риске клерикализации, повседневном соблазне также и для мирян: существует тенденция отождествлять продвижение мирян с наделением их функциями клира. Ценность мирян заключается именно в том, чем они являются в силу Крещения, и к этому нет необходимости ничего добавлять, подчеркнул Папа.

Снова упоминая о последствиях пандемии, Святейший Отец призвал поступать мудро, уподобляясь Иисусу, Который «через страдания научился послушанию» (Евр 5,8). Все мы должны задуматься о том, чему мы можем научиться через пережитое нами, вслушиваясь в то время, в какое мы живем.

Третье слово в названии ассоциации мирян, которое прокомментировал Папа, — «итальянское». «Католическое действие» тесно связано с историей Италии и Церкви в этой стране. «Итальянское католическое действие» может помощь Церкви в Италии быть закваской в обществе, продвигая диалог и синодальность. Синодальный (соборный) путь – это не то же самое, что парламент, подчеркнул Папа. Синодальность не означает обсуждение проблем, поиск большинства и пастырские договоренности. Главная черта синодальности – это присутствие Святого Духа в процессе совместного распознавания. «Католическое действие» может стать своего рода упражнением в синодальности, отметил Папа и добавил, что голос мирян должен быть услышан не «по уступке», а по праву, потому что «весь народ Божий не может заблуждаться в вере» (ср. LG 12).