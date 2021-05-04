Папа – министрантам: подражая святым, будьте оригинальны

По случаю 25-го национального паломничества португальских министрантов в Фатиму Папа Франциск направил послание президенту Португальской епископской комиссии по литургии и духовности монсеньору Жозе Мануэлю Кордейро, цитируя блаженного Карло Акутиса, который в Евхаристии обрёл свою «автомагистраль на небеса».

«Будьте святы», — пишет Папа Франциск, обращаясь к юным паломникам-министрантам, соработникам тайны, к которой нужно готовиться внутренне и внешн, — таким образом служение при алтаре «станет для общины исповеданием веры». Для этого, советует Папа, нужно «вложить весь энтузиазм вашего возраста во встречу с Иисусом, предложить Ему свои руки, мысли и время, и Он не преминет вознаградить вас, подарив истинную радость; Он позволит почувствовать, где находится самое полное счастье». Епископ Рима приводит в пример некоторых святых, которые «обрели в Евхаристии пропитание для своего пути к совершенству»: блаженную Александрину Марию да Косту, которая 14 лет питалась одним лишь Святым Причастием, и святого Франсишку Марту, маленького пастуха из Фатимы.

Подражать святым не означает копировать их образ жизни и тип святости, ибо это может «увести нас от уникального и специфического пути, который Господь приготовил для каждого из нас», – отмечает Папа: нужно стать «полностью самими собой, а не копией», стать вдохновением для других, оставляя индивидуальный отпечаток. Святейший Отец цитирует блаженного Карло Акутиса: «Каждый рождается как оригинал, но многие умирают как ксерокопия».

«Не позволяйте себе впасть в заурядность, которая обесценивает и обесцвечивает. Жизнь, – подчёркивает Папа, обращаясь к министрантам, – не может быть посредственной: она должна стремиться к великим идеалам. Не следуйте за негативными людьми, но излучайте вокруг себя свет и надежду, которые исходят от Бога. Как известно, такая надежда никогда не разочаровывает; с Богом ничто не потеряно, но без Него потеряно всё. Поэтому не бойтесь бросаться в объятия нашего Небесного Отца и уповать на Него».

В конце послания Папа Франциск просит португальских министрантов с доверием и усердием призывать святого Иосифа. Обращаясь к приходским священникам, Папа напоминает, что в их руках совершается Евхаристия, поэтому они призваны быть «отцами, учителями и свидетелями евхаристического благочестия и святости жизни».



Источник: Vatican News