Папа: милосердие – это полнота справедливости

В полдень 12 марта, по случаю открытия 93-го судебного года, Папа Франциск принял на частной аудиенции юристов Трибунала Государства Града Ватикан. Сообщает русская служба Vatican News.

В своей речи Святейший Отец отметил, что в нынешнее критическое для человечества время подвергается испытанию сама идея общего блага, поэтому служение судей требует особой ответственности. Оно касается основополагающих ценностей и «проходит в сфере, которая является привилегированной областью сближения и сотрудничества между верующими и неверующими».

Епископ Рима подчеркнул, что синодальный путь Церкви затрагивает также судебную сферу, требуя внимательного слушания, терпения, честности и непредвзятости, «что является сутью справедливого суда»; начатый путь направлен к «восстановлению социальной гармонии, которая смотрит в будущее и помогает людям начать всё заново». В уголовных процессах справедливость всегда должна сочетаться с требованиями евангельского милосердия, «вдохновляющего принципа всех действий Церкви». Святейший Отец подчеркнул, что «милосердие – полнота справедливости и самое лучезарное проявление истины Божией» (Amoris laetitia, 311).

Напомнив о недавних нововведениях в сфере ватиканской экономики, финансов и правосудия, Папа отметил, что эти реформы должны соответствовать не только международным параметрам, но и стремлению Церкви «адаптировать все свои структуры к все более евангельскому стилю». Нынешняя процедурная система должна обеспечивать равенство всех членов Церкви, подчеркнул Папа: справедливость, предложенная Иисусом Христом, – это не столько свод правил, сколько жизненная позиция, которая направляет людей, облечённых в ответственность. Эта евангельская справедливость требует прежде всего личного обращения, расположения сердца и молитвы: именно так «мы сможем исполнять свои обязанности, сочетая правосудие с милосердной любовью, которая является не отменой закона, а его исполнением» (см. Рим 13,8-10), подчеркнул в конце обращения Епископ Рима.