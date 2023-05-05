Папа: межрелигиозный диалог требует искренности и взаимного уважения

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников VI коллоквиума между Департаментом по межрелигиозному диалогу и Королевским институтом межконфессиональных исследований (RIIFS) из Иордании. Научная встреча проходила на тему «Творческие связи между христианством и исламом», сообщает Vatican News.

В приветственном слове к гостям Святейший Отец с радостью отметил: «То, что вы встречаетесь уже в шестой раз, демонстрирует настойчивость на пути межрелигиозного и межкультурного диалога, а также свидетельствует о верной дружбе, которая продолжается несмотря на смену лиц и обязанностей». Каждый из нас, подчеркнул Папа, «подобен звену в длинной цепи» и подтверждает чувство братства, на котором зиждутся международные отношения.

Епископ Рима выразил признательность королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II ибн Хусейну за внимание к христианским общинам не только своей страны, но и всего Ближнего Востока, особенно во времена конфликтов и насилия: «Его Величество не устаёт повторять, что на этих благословенных землях христиане являются коренным населением», проживая на исторических территориях своих предков. Святейший Отец поблагодарил Королевский институт за заботу о сохранении арабского христианского наследия на всём Ближнем Востоке, «столь разнообразном и богатом народностями, религиями, культурами, языками и традициями». Речь идёт о «ревностном сохранении каждого кусочка этой прекрасной мозаики», и для этого очень важно «тесное сотрудничество с христианскими институтами, которые преследуют ту же благородную цель».

По словам Папы, плодотворность диалога, поставленного в центр коллоквиума, зависит от искренности, взаимного уважения, понимания совпадений и расхождений. В первую очередь следует учитывать то, что нас объединяет как на религиозно-духовном, так и на этико-моральном уровне.