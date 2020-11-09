Папа: «Малый дом милосердия» – маяк света и надежды

«Малый дом милосердия» в сицилийском городе Джела является свидетельством нежности и милосердия Бога, а также примером Церкви, выходящей к самым нуждающимся. Об этом пишет Папа Франциск в письме отцу Паскуалино ди Дио, основавшему благотворительную структуру для бедных и обездоленных.

Епископ Рима выражает близость посетителям и волонтёрам «Малого дома милосердия» на юго-западе Сицилии, «построенному для помощи тем, кто страдает от лишений и нестабильности». Желая поощрить всех, кто ежедневно посвящает себя щедрому служению, Святейший Отец пишет:

«Дело близости по отношению к дорогим людям, которые находятся в проблемных условиях, – это маяк света и надежды во тьме страданий и обречённости; это ценный знак того, что Церковь разделяет невзгоды и труды своего народа; это замечательный пример евангельской благотворительности и исходящей Церкви, который приносит огромную пользу церковному и гражданскому сообществу».

«Малый дом милосердия» возник семь лет назад, а идея его создания принадлежит Папе Франциску. Всё началось 17 марта 2013 года, когда о. Паскуалино ди Дио, молодой священник из сицилийского города Пьяцца-Армерина, принял участие в первой публичной Мессе Папы Франциска. Затем Святейший Отец принял его на частной аудиенции: о. Паскуалино рассказал Папе о социальных реалиях своей епархии, о трудностях многих семей и неимущих, отверженных горожан. Папа Франциск выслушал гостя и предложил ему создать специальный дом, который стал бы знаком Божьего милосердия. Сегодня в этом доме есть столовая, продовольственный банк, центр психологической поддержки. В работе церковной структуры участвуют многочисленные волонтёры, которые предлагают консультации, услуги семейного посредничества, школьную помощь детям. «Малый дом милосердия» в Джеле тесно сотрудничает с местным отделением «Каритас», городскими учреждениями, церковными приходами и ассоциациями.

«Я призываю Вас, – пишет Папа Франциск отцу Паскуалино, – и всех, кто участвует в Ваших благих проектах, с постоянством исполнять похвальную миссию свидетельства нежности и милосердия Бога Отца, проявляя солидарность и близость к самым слабым и павшим духом».

Со своей стороны о. Паскуалино ди Дио прокомментировал слова Святейшего Отца, назвав их «знаком любви Папы Римского, а также подтверждение той работы, которую молчаливо выполняют многие люди доброй воли в служении евангельским ‘малым’». По словам священника, труды волонтёров и благотворителей в пользу «Дома милосердия» являются «мечтой о любви, особенно в это время смятения и страданий, вызванных по большей части пандемией».

«Центром всего нашего служения является непрестанное Евхаристическое поклонение, – поясняет священник, – отсюда приходят и сила, и Провидение. В эти непростые времена мы обязаны выходить к самым слабым и уязвимым. Нельзя позволить возобладать культуре отторжения и подозрительности: её следует заменить заботой о людях, – в уверенности, что жить можно лишь даря себя другим и что Господь никогда нас не оставляет».

Виктор Владимиров

Источник: Vatican News