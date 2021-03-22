Папа: мафия обогащается, пользуясь пандемией

После чтения молитвы «Ангел Господень» 21 марта Папа Франциск упомянул о Дне памяти жертв мафии, отмечаемом в Италии, и о Всемирном дне водных ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта по инициативе ООН.

«Мафия присутствует в разных частях мира и, пользуясь пандемией, обогащается за счет коррупции. Святой Иоанн Павел II отождествлял мафию с “культурой смерти”, а Бенедикт XVI называл ее “дорогой к смерти”. Мафиозные организации, противоречащие Евангелию Христа, заменяют веру идолопоклонством», — сказал Папа, призвав почтить память невинных жертв и обновить обязательство бороться с мафией.

Далее Папа напомнил о Всемирном дне водных ресурсов: «Этот день побуждает нас задуматься над ценностью этого удивительного и незаменимого дара Божия. Для нас, верующих, “сестрица вода” не является товаром: этот источник жизни и здоровья принадлежит всем. Огромное число людей испытывают недостаток в воде и вынуждены использовать загрязненные воды! Необходимо обеспечить всех питьевой водой и должным уровнем санитарно-гигиенических условий. Я благодарю и поддерживаю всех, кто, руководствуясь своими профессиональными навыками и обязанностями, работает над достижением столь важной цели», — сказал Папа.

(На фото — Папа у портрета блаж. Пино Пульизи, погибшего от рук мафии)

Источник: Vatican News