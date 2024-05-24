Папа: лишь вместе можно победить работорговлю

Папа Франциск направил приветственное послание участникам Второй генеральной ассамблеи «Талифа Куми» – всемирной монашеской сети борьбы с торговлей людьми, отмечающей в этом году своё 15-летие. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец благодарит членов организации за усилия по искоренению этого «страшнейшего из бедствий нашего времени»: современная работорговля усиливается в условиях войн, конфликтов, изменения климата и социального неравенства, эксплуатируя уязвимость мигрантов, особенно женщин и девочек. Этот бич нашего времени постоянно эволюционирует и находит новые способы развития. Однако нельзя опускать рук, ведь «с помощью Духа Христова и самоотверженности многих людей можно добиться успеха»: поддерживать жертв, выслушивать их, помогать им встать на ноги и, объединившись, эффективно бороться против торговли людьми.

Папа отметил, что за 15 лет «Талифа Куми» превратилась в широкую глобальную сеть, прочно укоренившись в поместных Церквах. Она стала ориентиром для жертв работорговли, их семей, людей из групп риска и уязвимых сообществ; её деятельность стала мощным призывом к ответственности для национальных и местных правительств и учреждений.

В конце послания Епископ Рима призывает членов монашеской сети налаживать ценные связи, необходимые для борьбы и победы над торговлей людьми.



(На фото — участники Второй генеральной ассамблеи «Талифа Куми», 18-24 мая 2024 г.)