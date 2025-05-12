Папа Лев XIV получит приглашение посетить Кипр

Новый Папа Римский Лев XIV получит приглашение посетить Кипр. Об этом заявил 11 мая журналистам Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий III (Папахризостому), отвечая на вопрос об отмене по понятным причинам своей поездки в Ватикан, где была изначально запланирована его встреча с ныне покойным Папой Франциском, пишет ТАСС.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви сообщил, что для подготовки его встречи с новым понтификом будут задействованы уже другие процедуры. «Мы обязательно посетим Рим, мы пригласим его (Папу Льва XIV — прим. ТАСС) посетить Кипр, и я уверен, что мы продолжим этот процесс», — сказал архиепископ Кипрский, имея в виду непрерывность контактов КПЦ с Ватиканом.

Он пояснил, что для возглавляемой им Церкви в отношениях со Святейшим Престолом «важен институт, а не человек, который его представляет».

«Я верю, что две Церкви, Римско-Католическая и Кипрская, продолжат сотрудничать, и я верю, что диалог [Ватикана] с Православной Церковью, который продолжается под эгидой Вселенского Патриархата, будет развиваться, так что миру, где доминируют другие религии, мы, христиане, сможем передать послание единства», — заявил Георгий III.

Папа Франциск посещал Кипр с апостольским визитом в декабре 2021 года. Три с половиной года назад в соборе святого апостола Варнавы в Никосии состоялась встреча понтифика с членами Священного Синода КПЦ во главе с архиепископом Кипрским Хризостомом II (1941-2022). Кроме того, Папа Римский был принят в Президентском дворце тогдашним главой островной республики Никосом Анастасиадисом, прочел экуменическую молитву в католической церкви Святого Креста в Никосии и провел Святую Мессу на столичном стадионе GSP, встречался с беженцами и организовал отправку 50 из них на Апеннины.