Папа Лев XIV нанёс визит собратьям-августинцам в Риме

13 мая, в день памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, Папа Лев XIV совершил частный визит в генеральную курию Ордена св. Августина на улице Павла VI в Риме. Эта обитель была его домом с 2001 по 2013 год, когда он занимал пост генерального приора.

В сослужении собратьев Папа возглавил Евхаристию в часовне общины, а затем, как в прежние годы, пообедал с монахами.

В интервью ватиканским СМИ генеральный приор августинцев Алехандро Мораль отметил: этот неожиданный визит стал знаком благодарности Епископа Рима и его родственной близости. Встреча прошла в простой и радостной обстановке, к которой присоединились также сотрудники общины, включая поваров.

По словам приора, в беседе с монашествующими Святейший Отец напомнил о важной характеристике их общины: она должна неизменно пребывать в братском общении, живя по наставлениям св. Августина, то есть в единстве.



Источник: русская служба Vatican News