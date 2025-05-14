Папа Лев XIV: российские эксперты и священнослужители обсудили избрание нового понтифика

Пресс-конференция, посвященная избранию нового понтифика, состоялась 13 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Какой человек стал новым Папой Римским? Какие взгляды и идеи могут определить его понтификат? Как будет строиться диалог между российскими религиозными лидерами и новым Папой? На эти и другие вопросы отвечали католические священнослужители и эксперты.

Вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Штефан Липке присутствовал на похоронах Папы Франциска. Он записал краткое видеообращение, в котором рассказал, что ощущал в этот момент не только печаль, но и радость, потому что «люди чувствовали, что Церковь живет, она благодарна своему усопшему пастырю и потихонечку ожидает нового понтифика». По его словам, выборы Папы Римского – в первую очередь «событие веры», и все разговоры вокруг этого – консерватор или либерал будущий Папа – далеко не главное. С выбором же нового понтифика «получилось идеально: он соединяет север и юг, и не так важно, консерватор он или либерал, если умеет объединять разные взгляды, разные народы». «Это действительно Папа Вселенской Церкви, всех народов и континентов, и мы, католики, с настоящей надеждой идем в будущее», – заключил епископ Липке.

Генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, отвечая на вопрос об особенностях недавнего конклава, отметил, что кардиналы приняли «очень быстрое решение, удивившее многих». Это тем неожиданней, что большинство кардиналов не были знакомы и впервые участвовали в выборах. Но, по словам священника, это были «первые выборы в эпоху соцсетей», в которых будущие выборщики, надо полагать, ранее общались друг с другом. Кроме того, особое значение о. Кирилл придает встречам на конгрегациях перед конклавом, во время которых старшие кардиналы, по возрасту не участвовавшие в конклаве, «смогли убедить, рассказать и настроить [младших], о чем просить Святого Духа на конклаве». Хотя СМИ и писали, что коллегия кардиналов «разобщена, чуть ли не расколота», эти опасения не оправдались: «Быстрый выбор говорит о том, что единство Церкви на глобальном уровне существует».

О. Кирилл коснулся также выбора имени новым понтификом: с одной стороны, он был ожидаем, «но все равно произвел впечатление сюрприза», поскольку за последние сто лет повторялись имена Пий, Павел, Иоанн и Бенедикт, «потом неожиданно появился Франциск». Новый же Папа «словно повернул время на 150 лет назад и решил взять имя в честь Льва XIII, который больше всего запомнился тем, что ввел Церковь в проблематику жизни общества, заложил основы социального учения католицизма». Священник также передал журналистам русскоязычных СМИ просьбу официальных медиа Ватикана правильно транскрибировать фамилию нового понтифика – не Прево, а Превост.

Историк-ватиканист Алексей Юдин увидел некоторый символизм в том, что мировые медиа, сообщая о выборе имени нового понтифика, сразу же вспомнили о Льве XIII, а православные, вслед за приветствием Патриарха Кирилла, писали о Льве I Великом. «В этом имени вся римская традиция епископства, и это очень важно для понимания того, что такое единство Церкви».

Историк и религиовед, замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин согласился с епископом Липке в том, что развернувшаяся в преддверии конклава в прессе и соцсетях полемика вокруг курса будущего понтифика, его политической позиции, интерпретации наследия Папы Франциска и т.д., да еще в контексте обострившихся мировых противоречий, не оказала влияния на решение кардиналов. Они выбрали «кандидата над схваткой, которого нельзя однозначно интерпретировать как либерала или консерватора, он занимает сбалансированную позицию по многим вопросам».

По словам эксперта, Лев XIV «стремится встать над политическими разделениями», он призывает избегать языка вражды, «культуры отмены» и, судя по всему, будет продолжать «линию принципиального миротворчества Папы Франциска». Важно отметить духовное содержание первых выступлений Льва XIV: он не раз говорил о необходимости воспринимать Христа «не как позитивного персонажа ситкомов, праведника, героя, а как Бога, который пронзает сердце, как на гербе нового Папы».

Алексей Юдин добавил, что папский девиз – это единство во Христе. По его словам, кардинал Превост «никогда не высказывался на политические темы… у него на первом плане духовное наставничество, он пастырь, и это сближает его с Папой Франциском». Первые слова нового понтифика были о мире, но он говорит о мире с духовной точки зрения, опираясь на слова Христа. Его слова о возведении мостов между людьми, об общении, диалоге – это, вслед за Папой Франциском, призыв научиться слушать другого, считает Юдин.

В связи с избранием Папы многие вспоминают фильм «Конклав», в котором показана настоящая война либералов и консерваторов внутри кардинальского сообщества. Однлако, по словам о. Кирилла Горбунова, это нельзя проецировать на реальную ситуацию в Католической Церкви, где «большинство верующих живут в согласии и мире друг с другом». «Задача Папы – быть знаком этого единства, находить все новые формы, которые позволили бы этому единству реализоваться на уровне учения, литургии, социального служения, межконфессиональных отношений, дать больше шансов этому единству проявляться и действовать», – сказал священник.

Отвечая на вопрос о перспективах межрелигиозных и межконфессиональных отношений при новом понтифике, спикеры выразили уверенность, что курс II Ватиканского собора и Папы Франциска на развитие диалога и взаимопонимания между разными религиями и конфессиями будет продолжен. Что касается отношений с Русской Православной Церковью, то все выступающие отметили, что «потенциал Гаваны (первой в истории встречи Патриарха Московского и Папы Римского в 2016 г. – Прим. ред.) еще не выработан до конца». Но, как сказал Лункин, «нет никаких препятствий для подготовки следующей подобной встречи, поскольку Папа Франциск эту стену сломал», а Папа Лев XIV говорит о «выстраивании мостов».

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо

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