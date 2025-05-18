«Да будет Церковь закваской примирённого мира». Проповедь Папы Льва XIV на Мессе начала Петрова служения. Ватикан, 18 мая 2025 года

В воскресенье утром 18 мая Папа Лев XIV возглавил на площади Св. Петра торжественную Мессу начала своего понтификата, во время которой были совершены обряды возложения Папского паллия, вручения кольца рыбака, а также обряд послушания, принесённого 12 представителями всех категорий Народа Божьего со всего мира. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Святейший Отец обратился к 200 тысячам паломников со словами благодарности, процитировав Блаженного Августина: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

Лев XIV упомянул о недавней кончине Папы Франциска, признав, что многие ощущали себя тогда «как овцы без пастыря» (Мф 9,36). Однако Пасха и последнее благословение его предшественника укрепили уверенность, что Господь не оставляет Свой народ и хранит его, как пастырь стадо (см. Иер 31,10). На конклаве кардиналы молились о новом Епископе Рима, который сохранит сокровища веры и с верой встретит вызовы современности.

Святейший Отец подчеркнул:

«Я был избран без всяких заслуг. Со страхом и трепетом прихожу к вам как брат, желающий быть слугой вашей веры и радости, идя с вами по пути любви Бога, Который хочет объединить нас в одну семью».

Любовь и единство: такова суть миссии, которую Господь поручил Петру. Как когда-то у Галилейского моря, так и сегодня апостолы призваны быть «ловцами людей», принося миру евангельскую надежду. Пётр может нести это служение лишь потому, что принял безусловную любовь Бога. Когда Христос трижды спрашивает: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» (Ин 21,16), речь идёт о Божественной любви (agapao), способной вдохновить на жертвенное служение – «любить больше» и отдавать себя ради других. Именно таково служение Петра. По словам Святейшего Отца, «Церковь Рима председательствует в любви, и её истинный авторитет – в любви Христа: речь никогда не идёт о подчинении других посредством угнетения, религиозной пропаганды или средств власти, но всегда и исключительно о любви, как это делал Иисус». Епископ Рима не должен быть господином, он служит вере братьев, живых камней духовного здания Церкви, которое возводится в братской гармонии.

«Братья и сёстры, пусть нашим первым великим желанием станет Церковь единая, зримый символ единства и согласия. Да будет она закваской примирённого мира, – выразил пожелание Епископ Рима. – Сегодня перед нами множество разногласий, ран, причинённых ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед теми, кто отличается от нас, и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных. Мы хотим быть малой закваской единства, общения, братства. Мы хотим сказать миру со смирением и радостью: взирайте на Христа! Приблизьтесь к Нему! Примите Его Слово, которое просвещает и утешает! Прислушайтесь к Его просьбе, преисполненной любви: стать Его единой семьей. В едином Христе мы едины. Этим путём мы должны идти вместе, также и с сестринскими христианскими Церквами, с теми, кто следует другим религиозным стезям, с теми, кто неугомонно ищет Бога, со всеми людьми доброй воли, чтобы построить новую землю, на которой царит мир. Именно этот миссионерский дух должен воодушевлять нас. Нельзя замыкаться в своей маленькой группе, чувствуя себя выше мира: мы призваны предлагать Божью любовь каждому, чтобы достичь единства, которое не отменяет различий, а, напротив, обогащает личную историю каждого человека и общественно-религиозную культуру каждого народа».

Ныне – час любви, подчеркнул Святейший Отец, ссылаясь на Льва XIII: если бы этот критерий восторжествовал, не исчезли бы вскоре любые раздоры? (см. Rerum novarum 21).

«Со светом и силой Святого Духа давайте построим Церковь, основанную на любви Божией, знамение единства, Церковь миссионерскую, которая распахивает объятия миру, возвещает Слово, позволяет истории вмешиваться в её жизнь и становится закваской гармонии для человечества. Вместе – как один народ, как братья – будем идти навстречу Богу с любовью друг к другу».

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На площади Святого Петра присутствовали более 150 официальных делегаций со всего мира, предстоятели христианских Церквей, главы правительств, правящие монархи, представители мировых религий и международных организаций.