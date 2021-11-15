Папа – клариссам: «Вы несете на своих плечах проблемы и скорби Церкви»

В ходе визита в Ассизи накануне Всемирного дня бедных Папа Франциск встретился с монахинями-клариссами в протомонастыре Святой Клары и посвятил продолжительное время беседе с сестрами, обратив их внимание на главные черты монашеской созерцательной жизни.

Душа монахини-затворницы должна отличаться внимательностью, подчеркнул Папа, она не должна быть рассеянной, но призвана внимательно ожидать Господа. Для этого необходимо, чтобы голова, сердце и руки были «в порядке». Это значит, во-первых, недопустимость праздного любопытства: внимательный разум смотрит на происходящее, но чистым взором и с благожелательностью. Сердце всегда должно помнить об истоках своего призвания, призвания любить и быть любимым. Наконец, руки могут быть сложены только для молитвы, в остальном же нельзя сидеть сложа руки – необходимо трудиться.

Итак, «разум, сердце и руки должны делать то, что им положено, и ничего другого», — подытожил Папа: «Вы несете на своих плечах проблемы и скорби Церкви, и также, дерзну сказать, грехи Церкви». В первую очередь это грехи богопосвященных лиц, священников, епископов: «Вы несете их Господу со словами: ʺОни грешны, но отпусти, прости имʺ», — всегда ходатайствуя о Церкви».

Опасен не столько сам грех, пояснил Папа, сколько грех, который становится привычкой и считается чем-то нормальным. Речь идет о развращенности, моральном разложении, когда человек уже не в состоянии просить прощения и даже не замечает, что он ошибается. Хуже всего, когда это происходит в Церкви, среди богопосвященных лиц, — так сказать, «на высоком уровне». Подобное разложение гораздо тяжелее, чем любой грех. Если же мы со смирением признаем себя грешниками, и Господь всегда дарует прощение.

Останавливаясь на теме прощения, Папа рассказал две истории из жизни.

Первая – это история о знакомом исповеднике, который однажды пришел к нему, жалуясь, что у него не получается отказать никому в прощении и поэтому он даже молится Господу: «Прости за то, что я прощаю так много!». Однако потом он понял, что именно Господь подает ему такой пример. «Вот почему важно никогда не терять привычку просить о прощении», — подчеркнул Папа, обращаясь к клариссам.

Вторая история о прощении связана с недавним визитом к Папе группы молодых евангелизаторов из США, которые возвещают Благую весть сверстникам. Однажды они повстречали молодого уличного артиста, вставшего на неверный путь. Он ушел из дома и не мог вернуться, потому что боялся реакции отца. Молодой миссионер отправился к этому отцу и сказал, что сын вернется, если увидит какой-то знак: например, белый платок на окне. Каково же было удивление «блудного сына», когда он увидел окно, завешенное полностью белыми платками! Милосердие Отца намного больше, чем мы можем надеяться, подчеркнул Папа Франциск и призвал монахинь всегда делать первый шаг к прощению и примирению у них в общине.



Источник: Vatican News