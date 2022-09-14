Папа: Иисус спасает от «ядовитых укусов» мира (первые фото Мессы в Нур-Султане)

Папа: Иисус спасает от «ядовитых укусов» мира (первые фото Мессы в Нур-Султане)

Сентябрь 14, 2022

В эти минуты перед выставочным центром ЕХРО совершает Святую Мессу. В богослужении принимают участие паломники из соседних стран, в том числе Российской Федерации.

«Крест — это эшафот смерти, но в этот праздничный день мы молитвенно отмечаем воздвижение Креста Христова. Ведь на том древе Иисус взял на Себя наш грех и зло мира и победил их Своей любовью», — обратился Папа к католикам, собравшимся на Св. Мессе в центре столицы Казахстана.

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