Папа: католические СМИ – сеятели надежды на лучшее завтра

В полдень 18 сентября Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с сотрудниками бельгийского христианского еженедельника Tertio, который в этом году отмечает своё двадцатилетие. Подробности — от корреспондента Vatican News Виктор Владимиров.

В обращении к делегатам Епископ Рима отметил, что неотъемлемой частью наших будней является информация: когда она качественная, то позволяет лучше понимать проблемы и злободневные вызовы, вдохновляя людей на ответственные поступки. Поэтому очень важна работа христианских СМИ, дающих качественную информацию о жизни Церкви в мире, способных внести важный вклад в формирование совести.

Название еженедельника Tertio, отметил Папа Франциск, взято из апостольского послания св. Иоанна Павла II Tertio millennio adveniente, которое было написано в связи с Великим юбилеем 2000 года, чтобы подготовить сердца к принятию Христа и Его освобождающей Благой вести. Это упоминание призвано «усилить голос Церкви и христианских интеллектуалов во всё более секуляризованном медиасценарии», обогащая его конструктивными размышлениями.

«Стремление к позитивному взгляду на людей и на факты, отказ от предрассудков – это вопрос воспитания культуры встречи, благодаря которой можно с надеждой познавать окружающую реальность».

Заслуживает внимания вклад христианских СМИ в продвижение в христианских общинах «нового образа жизни, свободного от любых форм предвзятого мнения и неприязни». Коммуникация – это важная миссия Церкви, подчеркнул Святейший Отец:

«Работающие в этой сфере христиане призваны совершенно конкретным образом претворять в жизнь призыв Господа идти в мир и провозглашать Евангелие. Руководствуясь высокой профессиональной совестью, христианский журналист должен давать новое свидетельство в мире коммуникации, не скрывая правды и не манипулируя информацией».

Поэтому, отметил Папа, христианский специалист в области информации призван быть «глашатаем надежды, носителем веры в будущее, – только тогда грядущее воспринимается как позитивная и возможная реальность, а настоящее становится пригодным для жизни». Эти мысли могут помочь католическим медиа дарить людям надежду, особенно в нынешней ситуации пандемии COVID-19, подчеркнул Святейший Отец:

«Вы – сеятели этой надежды на лучшее завтра. В контексте этого кризиса важно, чтобы СМИ помогали людям не заболеть от одиночества и обрести слово утешения».

Епископ Рима процитировал святого Папу Иоанна Павла II: «Церковь смотрит на вас, работников культуры и коммуникации, с доверием и ожиданием, потому что ‹…› вы призваны прочитывать и интерпретировать настоящее и определять пути коммуникации Евангелия согласно лексикону и чувствительности современного человека».

В конце речи Папа Франциск поблагодарил гостей за двадцатилетнее свидетельство, которое принесло им хорошую репутацию, вверил бельгийских журналистов, их семьи и читателей материнскому покрову Пресвятой Богородицы и попросил молиться о нём