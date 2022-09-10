Папа: катехизация – не школьный урок, а живой опыт веры

Папа: катехизация – не школьный урок, а живой опыт веры

Сентябрь 10, 2022

10 сентября Святейший Отец принял на частной в Ватикане делегатов III Международного конгресса катехизаторов – священников, епископов, монашествующих и мирян, передает русская служба Vatican News.

«Господь, – отметил в своей речи Епископ Рима, – призывает всех нас к тому, чтобы Его Евангелие звучало в сердце каждого человека», и должны находить новые формы, необходимые для свидетельства о Евангелии в нашей повседневной жизни. Святейший Отец настоятельно призвал гостей: «Никогда не уставайте быть катехизаторами!», потому что « не может быть похожа на школьный урок, она является живым опытом веры», при этом решающее значение имеет личная встреча, которая «открывает сердце» слушателя.

Катехизация – привилегированный этап евангелизации, её цель состоит в том, чтобы «прийти к встрече с Иисусом Христом и позволить Ему расти в нас», подчеркнул и процитировал отрывок из Катехизиса Католической Церкви, говорящий о свидетельстве новой жизни: «Ког­да мы веруем в Иисуса Христа, приобщаемся Его тайнам и соблюдаем Его заповеди, Спаситель Сам приходит к нам, что­бы в нас любить Своего Отца и Своих братьев — нашего Отца и наших братьев. Благодаря Духу Святому Его Личность становится для нас живым и внутренним правилом нашего пове­дения» (№ 2074).

Мы понимаем, отметил Папа, почему Иисус передал нам заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15,12). Истинная любовь исходит от Бога; Господь Иисус явил нам её через тайну Своего присутствия среди нас проповедью, чудесами и особенно Своей смертью и воскресением; любовь Христа остаётся «истинной и единственной заповедью новой жизни». Поэтому катехизаторы призваны сделать «видимой и осязаемой» личность Иисуса Христа, Который любит каждого человека и поэтому становится «правилом нашей жизни и критерием нравственной оценки наших поступков». Этой новой, радостной жизнью, которая зародилась в день крещения, мы обязаны делиться со всеми, дабы она росла в каждом и приносила обильные плоды, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.

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