Папа: катехизация – не школьный урок, а живой опыт веры

10 сентября Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов III Международного конгресса катехизаторов – священников, епископов, монашествующих и мирян, передает русская служба Vatican News.

«Господь, – отметил в своей речи Епископ Рима, – призывает всех нас к тому, чтобы Его Евангелие звучало в сердце каждого человека», и катехизаторы должны находить новые формы, необходимые для свидетельства о Евангелии в нашей повседневной жизни. Святейший Отец настоятельно призвал гостей: «Никогда не уставайте быть катехизаторами!», потому что «катехизация не может быть похожа на школьный урок, она является живым опытом веры», при этом решающее значение имеет личная встреча, которая «открывает сердце» слушателя.

Катехизация – привилегированный этап евангелизации, её цель состоит в том, чтобы «прийти к встрече с Иисусом Христом и позволить Ему расти в нас», подчеркнул Папа Франциск и процитировал отрывок из Катехизиса Католической Церкви, говорящий о свидетельстве новой жизни: «Ког­да мы веруем в Иисуса Христа, приобщаемся Его тайнам и соблюдаем Его заповеди, Спаситель Сам приходит к нам, что­бы в нас любить Своего Отца и Своих братьев — нашего Отца и наших братьев. Благодаря Духу Святому Его Личность становится для нас живым и внутренним правилом нашего пове­дения» (№ 2074).

Мы понимаем, отметил Папа, почему Иисус передал нам заповедь: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15,12). Истинная любовь исходит от Бога; Господь Иисус явил нам её через тайну Своего присутствия среди нас проповедью, чудесами и особенно Своей смертью и воскресением; любовь Христа остаётся «истинной и единственной заповедью новой жизни». Поэтому катехизаторы призваны сделать «видимой и осязаемой» личность Иисуса Христа, Который любит каждого человека и поэтому становится «правилом нашей жизни и критерием нравственной оценки наших поступков». Этой новой, радостной жизнью, которая зародилась в день крещения, мы обязаны делиться со всеми, дабы она росла в каждом и приносила обильные плоды, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.