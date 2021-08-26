Папа – «Каритас» Аргентины: служите, следуя знакам времён

25 августа Папа Франциск обратился с приветственным видеопосланием к участникам специального проекта аргентинского отделения «Каритас» – «Путь-2021».

Каждые три года благотворительный фонд проводит для своих сотрудников цикл встреч и размышлений на уровне приходов, епархий и всей страны. Цель проекта – оценить настоящие и будущие задачи, слушая наставления Святого Духа и распознавая волю Божью.

Папа Франциск духовно присоединяется к этому общинному пути, пролегающему посреди ежедневных забот и надежд поместной Церкви, и выражает участникам инициативы свою близость и самые добрые пожелания:

«‘Путь-2021’, – подчёркивает Епископ Рима, – это синодальный процесс, который проводится раз в три года; это опыт ‘выхода наружу за ограду’, внимательного слышания друг друга и распознавания более конкретных способов служения и братской любви в зависимости от времени и обстоятельств. Для этого прежде всего необходимо видеть знаки времени и места».

По словам организаторов, в нынешний период пандемии «Путь-2021» – это благоприятная возможность поделиться накопленным опытом, ободрить друг друга и углубить духовную составляющую благотворительного служения. С помощью рук, глаз и сердца можно найти глубокие и адекватные ответы на потребности современного человечества. Поэтому «будем вместе мечтать, преодолевать невзгоды и находить новые пути», призывают организаторы. «Путь-2021» приглашает отправиться в путешествие в глубины своего сердца. Господь приглашает участников синодального процесса становиться учениками, паломниками и миссионерами; именно так они смогут быть Церковью, отражённой в девизе благотворительного фонда: «Мы – ‘Каритас’: исцеляющее присутствие, объединяющие связи и преображающая смелость».

Аргентинское отделение «Каритас» отмечает, что «Путь-2021» состоит из двух этапов: с одной стороны, это паломничество икон Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа с Младенцем по всем областям и епархиям страны, призванное пробудить в церковных общинах и городах «радость и надежду, исходящие от веры народа». С другой стороны, это пастырское распознавание в каждой отдельной общине: с тем, чтобы «определить знамения Божьего присутствия в каждом месте, а также углубить пастырские принципы церковного милосердия».



Источник: Vatican News