Папа изменил правила чрезвычайных расходов департаментов

16 января Папа Франциск обнародовал два послания motu proprio, направленных на более чёткое управление расходами отдельных департаментов Ватикана и на повышение прозрачности в сфере договоров о подряде.

В первом документе Папа Франциск определяет «пределы и методы» стандартного управления департаментов Святейшего Престола в соответствии с апостольской конституцией Praedicate Evangelium от 2022 года. В трёх параграфах устанавливается, что ватиканская структура обязана запрашивать одобрение префекта Секретариата по экономике, если её расходы превышают 2% от общего бюджета самого департамента, причем эта цифра выводится из среднего значения итоговых балансовых отчётов за последние три года. «В любом случае, – отмечается в документе, – для актов, стоимость которых не превышает 150.000 евро, утверждение не требуется». Другой параграф документа устанавливает 30-дневный лимит на получение одобрения, по истечении которого отсутствие ответа приравнивается к удовлетворению запроса; при этом процедура «должна быть завершена не позднее сорока дней».

Вторым посланием в в форме motu proprio Папа уточняет нормы законодательства «О прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Град Ватикан», обнародованного в июне 2020 года. В соответствии с Praedicate Evangelium Святейший Отец подчёркивает необходимость укрепления прозрачности и контроля в процедурах предоставления государственных контрактов; цель документа – более эффективное применение правил, которые с последними поправками учитывают «замечания институтов, связанных со Святейшим Престолом, и опыт управления, накопленный за последние годы». Вторая статья первого параграфа, в частности, переформулирует цели нормативных актов: они должны соответствовать «принципам социальной доктрины Церкви, каноническому порядку Святейшего Престола и Государства Града Ватикан, а также энциклике Laudato si’». Четыре параграфа касаются рационального использования внутренних средств, прозрачности тендерной процедуры, равного обращения и недискриминации подрядчиков, а также «содействия эффективной конкуренции между претендентами, в частности, посредством мер по противодействию незаконным конкурентным соглашениям и коррупции».



Источник: Vatican News