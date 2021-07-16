Папа Франциск изменил порядок использования Римского миссала 1962 г.

Обнародовано апостольское послание motu proprio Папы Франциска об использовании дособорного миссала: теперь связанные с этим решения должны принимать епархиальные пастыри; общины верных, предпочитающие экстраординарную форму римского обряда, не должны исключать легитимности литургической реформы, указаний Второго Ватиканского собора и учительства Римских Пап.

После консультаций с епископами во всем мире Папа Франциск принял решение изменить нормы, регулирующие использование миссала 1962 года, установленные 15 лет назад Папой Бенедиктом XVI. Новые правила изложены в апостольском послании Traditionis custodes и в сопровождающем его послании к епископам.

Новшества заключаются прежде всего в том, что богослужения по экстраординарному чину будут относиться к компетенции епископа, организатора литургической жизни в епархии: «Использование Римского миссала 1962 года является его исключительной компетенцией в епархии, в соответствии с ориентирами, данными Апостольским Престолом». Епископ должен будет удостовериться в том, что группы верных, в которых богослужения совершаются согласно экстраординарной форме римского обряда, «не исключают действительности и легитимности литургической реформы, указаний Второго Ватиканского собора и учительства Римских Пап».

«Тридентские» Мессы больше не будут совершаться в приходских храмах: место и расписание богослужений будет устанавливать епископ. Литургические чтения должны провозглашаться на народном языке согласно обиходу, одобренному епископскими конференциями, а предстоятельствовать на Евхаристии может только священник, уполномоченный епископом. Епископ должен будет также определить, насколько целесообразно продолжать совершать богослужения согласно экстраординарной форме, и оценить их «эффективную пользу для духовного роста» верующих. Уполномоченный епископом священник должен заботиться не только о достойном совершении литургии, но и о пастырском и духовном попечении о верных. Епископ же должен «позаботиться о том, чтобы не было авторизовано создание новых групп».

Священники, рукоположенные после публикации сегодняшнего motu proprio и желающие служить согласно экстраординарной форме римского обряда, должны обратиться с прошением к епархиальному епископу; епископ может дать такое разрешение только после консультации с Апостольским Престолом. Те же, кто уже прежде совершали Евхаристию по старому чину, должны обратиться к епархиальному епископу за разрешением продолжать использовать миссал 1962 года. Институты богопосвященной жизни и общества апостольской жизни, в свое время учрежденные Папской комиссией Ecclesia Dei, переходят в ведение Конгрегации по делам институтов посвященной жизни. Это ватиканское ведомство, вместе с Конгрегацией богослужений и дисциплины Таинств, будет отвечать за соблюдение новых норм.

В сопроводительном письме к документу Папа Франциск поясняет причины своего решения. Он напоминает, что уступки, сделанные его предшественниками, были вызваны желанием «содействовать воссоединению после раскола с движением, возглавляемым монсеньором Лефевром». Таким образом, использование дособорного миссала должно было способствовать восстановлению церковного единства. Однако возможность совершать Мессу согласно экстраординарному чину «многими была истолкована как возможность свободно использовать Римский миссал, утвержденный святым Пием V, что привело к его параллельному использованию наряду с Римским миссалом, утвержденным святым Павлом VI».

Папа напоминает также, что в основе motu proprio Бенедикта XVI Summorum Pontificum (2007) лежало «убеждение, что эта мера не поставит под сомнение одно из важнейших решений Второго Ватиканского собора, тем самым подрывая его авторитет». 14 лет назад Папа Бенедикт XVI утверждал, что подобные опасения неоправданны, поскольку «эти две формы использования римского обряда будут друг друга обогащать». Однако недавно проведенный опрос среди епископов выявил болезненный феномен противостояний, что побудило Папу вмешаться: вместо того, чтобы способствовать единству, предложенная в Summorum Pontificum возможность привела к риску разделений в Церкви.

Папа отмечает, что болезненные злоупотребления есть «как с одной, так и с другой стороны», при этом констатируя прискорбный факт связи использования Римского миссала 1962 года с отвержением не только литургической реформы, но и Второго Ватиканского собора, «с беспочвенным и неприемлемым утверждением, будто он изменил Традиции и ʺистинной Церквиʺ». Сомнения в легитимности вселенского собора «означает сомнения в самих намерениях его Отцов, которые исключительным образом осуществляли коллегиальные полномочия cum Petro et sub Petro на вселенском соборе, и в конечном счете это означает усомниться в самом действии Святого Духа в Церкви».

Папа пишет еще об одной причине своего решения: «В словах и в действиях многих становится все более очевидной тесная связь между выбором богослужений по дособорным литургическим книгам и отвержением Церкви и ее институтов во имя того, что они расценивают как ʺистинную Церковьʺ». Подобные тенденции противоречат церковному общению, подталкивая к разделениям: «Чтобы защитить единство тела Христова, я вынужден отозвать полномочия, предоставленные моими предшественниками», — пишет Святейший Отец.



Источник: Vatican News