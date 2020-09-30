На общей аудиенции Папа Франциск призвал излечить мир от общественно-экономических вирусов (ФОТО)

Когда мы говорим о «возвращении к нормальности», отметил Св. Отец, мы имеем в виду не ту больную «нормальность», которая была до пандемии и которую пандемия лишь выявила. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На общей аудиенции в среду 30 сентября Святейший Отец снова напомнил, что пандемия коронавируса не столько создала новые проблемы, сколько выявила и сделала более очевидными уже существующие недуги общества. Чтобы уврачевать эти недуги, Папа указал на пути достоинства, солидарности и субсидиарности. Необходимо сделать предпочтительный выбор в пользу бедных, пересмотреть систему использования благ и проявить заботу об общем доме. Для этого мы, верующие, призваны придерживаться основных принципов социальной доктрины Церкви, руководствоваться верой, надеждой и любовью.

Иисус Христос исцелял больных любого типа: Он возвращал зрение слепым, слово – немым, слух — глухим. Когда Он исцелял физически, Он исцелял и духовно, прощая грехи. Иисус обновляет и примиряет каждое создание, и Он даровал нам все необходимое, чтобы мы любили и исцеляли как Он, чтобы мы заботились обо всех, независимо от расы, языка и нации.

Чтобы это могло произойти на самом деле, пояснил далее Папа, мы должны созерцать и ценить красоту каждого человека и каждого творения. Каждый из нас – плод Божьего замысла, каждый из нас желанен, любим и необходим. Когда мы говорим о «возвращении к нормальности», отметил Св. Отец, мы имеем в виду не ту больную «нормальность», которая была до пандемии и которую пандемия лишь выявила. Та, прежняя «нормальность» больна несправедливостью, неравенством и деградацией окружающей среды. Нормальность же, к которой все мы теперь призваны, — это нормальность Царства Божьего, где хлеба хватает всем с избытком, где общество основано на участии всех, а не на обладании, исключении и накопительстве.

Крошечный вирус все еще приводит к глубоким ранам, обнажая нашу физическую, социальную и духовную уязвимость. Вирус сделал заметным огромное неравенство в мире: неравенство в доступе к здравоохранению, к технологиям, к образованию. Миллионы детей остались без возможности ходить в школу. Эта несправедливость не является естественной или неизбежной: все это – дело рук человека, результат модели развития, оторванной от основных ценностей. Поэтому мы нуждаемся не только в лечении от коронавируса, но и в лечении от тяжелых общественно-экономических вирусов. Это лечение возможно, если осуществлять доброкачественную политику, чтобы общество было поистине основано на всеобщем участии, где «последние» ценятся так же, как и «первые».

«Давайте вверим этот путь исцеления покровительству Пресвятой Девы Марии, Богородице здоровья», — сказал Папа Франциск в заключение своих размышлений.