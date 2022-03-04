Папа издал два рескрипта, касающихся работы в учреждениях Римской Курии
Святейший Отец издал два рескрипта, касающихся работы в учреждениях Римской Курии, внеся некоторые изменения в трудовой кодекс, передает русская служба Vatican News.
Первый рескрипт касается мер в пользу семьи. К уже существующим правилам по охране материнства добавлен параграф о краткосрочном отпуске по отцовству, который может взять сотрудник по случаю рождения ребенка. Отныне отцы имеют право взять трехдневный отпуск в период до 30 дней с момента рождения ребенка. В эти дни отец будет получать стопроцентную зарплату. Прошение об отпуске необходимо подать по меньшей мере за 8 дней, однако в случае преждевременных родов сотрудник не обязан соблюдать этот срок. Такое же право имеют отцы приемных детей или детей, взятых под временную опеку.
Второй рескрипт относится к новому типу трудового контракта, который теперь могут заключать ведомства Римской Курии, — контракта «по вызову». Главы куриальных учреждений могут заключать такие контракты, получив одобрение Госсекретариата. В соответствии с этим типом контракта временный сотрудник может осуществлять трудовую деятельность максимум 665 рабочих дней в течение пяти лет. Такой тип контракта не дает права на установление постоянных трудовых отношений.
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