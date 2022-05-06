Папа издал два хирографа, касающихся ватиканских учреждений

5 мая 2022 г. Папа Франциск издал два документа за личной подписью, которые имеют отношение к работе учреждений Римской Курии, сообщает Vatican News.

Первый хирограф является следствием недавно опубликованной апостольской конституции Praedicate evangelium, посредством которой Папа осуществил реформу Римской Курии.

Апостольская конституция вступит в силу 5 июня, а до этого времени, поясняет Св. Отец в своем новом хирографе, необходимо пересмотреть Общий устав Римской Курии, действующий до сих пор. Каждое учреждение призвано разработать также собственные Ordines servandi, регулирующие свою деятельность в соответствии с новыми нормами.

В связи с этим Папа учреждает специальную Межведомственную комиссию, в которую войдут президент Папского совета по законодательным текстам монсеньор Филиппо Ианноне, зам. госсекретаря по общим вопросам монсеньор Э. Пенья Парра, президент Управления имуществом Апостольского Престола монсеньор Нунцио Галантино, секретарь Совета кардиналов монсеньор Марко Меллино, префект Секретариата по экономике отец Хуан Антонио Герреро Альвес и ректор Папского Латеранского университета Винченцо Уомо.

В компетенцию новоназначенной комиссии входит приведение Общего устава Римской Курии в соответствие с апостольской конституцией Praedicate evangelium, а также оценка разработанных ватиканскими учреждениями Ordines servandi. Как устав Курии, так и Ordines должны получить одобрение Святейшего Отца.

Второй хирограф касается создания новой структуры – фонда Domus Vaticanae, который объединит фонды, управляющие тремя общежитиями для епископов, кардиналов, священников, несущих служение в Римской Курии (Домом Святой Марфы, Римским домом священника, Международным домом имени Павла VI), а также Домом Святого Бенедикта (для пенсионеров, которые служили Святейшему Престолу в дипломатических представительствах).

Фонд Domus Vaticanae, учрежденный как каноническое публичное юридическое лицо, будет находиться в ведении Управления имуществом Апостольского Престола.