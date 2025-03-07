Папа из больницы: спасибо за ваши молитвы, я рядом

Вечером 6 марта на площади Св. Петра в Ватикане, в начале Розария об исцелении Папы, прозвучало аудиопослание Святейшего Отца, записанное из больницы «Джемелли». На испанском языке Епископ Рима поблагодарил верующих за поддержку и молитвенную память.

Впервые со дня госпитализации Папы Франциска верующие услышали знакомый, но ослабевший голос, что стало трогательным моментом во время вечернего молебна в четверг:

«От всего сердца благодарю вас за молитвы о моём здоровье, которые вы возносите на площади (Святого Петра). Отсюда я духовно сопровождаю вас, – заверил Папа. – Да благословит вас Господь и да хранит Пресвятая Дева Мария. Спасибо!»

Участники богородичной молитвы ответили аплодисментами на аудиозапись перед началом богородичной молитвы, которую возглавил кардинал Анхель Фернандес Артиме, пропрефект Департамента по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Каждый вечер один из иерархов Римской Курии возглавляет Святой Розарий, который транслируется в прямом эфире на сайте Vatican News. В ходатайственной молитве участвуют тысячи верующих, кардиналы, сотрудники Римской Курии и духовенство Римской епархии. Это их отклик на частый призыв Папы: «Прошу вас, не забывайте молиться обо мне».



Источник: русская служба Vatican News