Папа – иосифитам: идите в ногу со временем и с молодёжью

По случаю 150-летия Конгрегации святого Иосифа (CSI) Папа Франциск направил послание членам ордена, основанного в Турине св. Леонардом Муриальдо. Передает русская служба Vatican News.

Цитируя основателя конгрегации, Епископ Рима подтверждает, что «в новые времена нужны новые действия», и «мы в Божьих руках, в хороших руках».

За сто пятьдесят лет служения, пишет Папа, Конгрегации святого Иосифа была «великодушна в деле миссии»; сегодня она присутствует в Европе, Америке, Азии и Африке и «трудится в различных областях, начиная с пастырской заботы в приходах, опеки над молодёжью и заканчивая управлением семейными детскими домами и ораториями». Это большое и требовательное поле деятельности, в котором к древним вызовам добавилось много новых, подчёркивает Папа, призывая монашествующих вернуться к истокам, чтобы черпать из них новую энергию для будущего:

«В этот юбилейный год я желаю вам углубить в школе вашего основателя искусство восприятия потребностей времени и ответов на них с креативностью Святого Духа. Особенно я вверяю вам молодёжь, которая сегодня более, чем когда-либо, нуждается в достоверных свидетелях».