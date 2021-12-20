Папа: Иисус пришел в мир ребенком, чтобы мир был «по мерке ребенка»

18 декабря Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане детей из движения «Католическое действие» вместе с их руководителями и педагогами.

Обращаясь к гостям, Святейший Отец напомнил о девизе, под которым проходил духовный путь юных представителей движения в уходящем году: «По твоей мерке». Этот девиз, вдохновленный ремеслом портного, прекрасен, потому что он отражает уникальность каждого человека. Не бывает двух одинаковых людей: каждый из нас неповторим. «Мы не ксерокопии, мы – оригиналы, и нехорошо, когда мы хотим подражать другим… Каждый должен защищать собственную оригинальность, и это часто повторял ваш сверстник блаженный Карло Акутис», — сказал Папа, добавив: «Каждый неповторим как в хорошем, так и в плохом».

Иисус пришел в наш мир ребенком, и Он желает, чтобы мир был «по мерке ребенка», по мерке каждого. Именно это Он показал нам Своим рождением в Вифлееме:

«Но и сегодня Он близок к детям каждой страны, каждого народа, близок каждый день. Таков стиль Бога, и его можно описать тремя словами: близость, сострадание и нежность».

Мы также должны научиться у Иисуса быть ближними для других людей.

«Всегда можно сделать что-нибудь для других, не ожидая, что другие сделают что-то для нас. Всегда можно быть миссионерами Евангелия, и быть ими повсюду, начиная с тех мест, где мы живем: в семье, в школе, в приходе, в спортивных секциях и местах для досуга».

Чтобы быть миссионерами, нужно быть с Иисусом, предоставляя Ему место и время в течение дня, — так чтобы Иисус мог войти во все наши дела. «Не бойтесь отдавать Ему время в молитве, то есть разговаривать с Ним», — призвал Папа: молитва необходима как в моменты радости, так и в моменты печали.

Папа подчеркнул, что Иисус наполняет сердце полноценной радостью, потому что только Он способен постоянно обновлять «приключение жизни». Господь никогда не забывает о нас, — мы же нередко о Нем забываем. Папа попросил юных членов движения «Католическое действие» проявлять близость и солидарность по отношению к тем ребятам, у которых нет друзей, которым особенно тяжело. «Несите их в своем сердце и говорите о них Иисусу», — призвал Папа Франциск.



Источник: Vatican News