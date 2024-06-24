Папа: ИИ должен приносить пользу всему человечеству

В субботу 22 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников международной конференции, организованной фондом Centesimus Annus Pro Pontifice на тему «Генеративный искусственный интеллект и технократическая парадигма: как содействовать благополучию человечества, заботе о природе и миру на всей земле». Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима подчеркнул актуальность выбранной темы, поскольку ИИ в силах нанести вред экономике, обществу, качеству жизни, экологии и международной стабильности. В эти дни на конференции в римском патристическом институте «Аугустинианум» был проведён междисциплинарный анализ возможностей и рисков компьютерного разума с учётом этического и антропоцентрического подходов, и в связи с этим Папа напомнил о своём учительстве, в котором неизменно подчёркивается необходимость «алгорэтики», когда именно человеческие ценности направляют развитие новых технологий. Машинный интеллект должен оставаться инструментом в руках человека и не приводить к усилению технократической парадигмы и социального неравенства. В этом контексте политики призваны к конкретным действиям для этического развития и использования ИИ «для управления текущим технологическим процессом в направлении всеобщего братства и мира».

Епископ Рима процитировал мнение Стивена Хокинга о потенциальной угрозе развития компьютерного разума для человечества и задался вопросом: для чего нужны эти новшества и кому они служат – благосостоянию и целостному развитию людей или же обогащению технологических гигантов, «несмотря на опасность для человечества»?

Святейший Отец выделил несколько ключевых аспектов, которые ждут своего углубления. Прежде всего необходимо «деликатное и стратегическое» определение ответственности за решения, принимаемые с помощью ИИ, разработка стимулов для этических инноваций и предотвращение нежелательных последствий. Требуется координированное повышение уровня знаний и осведомлённости о правильном использовании ИИ в сфере образования, обучения и коммуникации, чтобы «передавать новым поколениям, начиная с детского возраста, критическое мышление по отношению к таким инструментам». Кроме того, нужна оценка влияния компьютерного разума на сферу труда, а также переподготовка людей, рискующих потерять работу из-за автоматизации. Следующий аспект – изучение положительных и отрицательных последствий применения машинного интеллекта в области безопасности и частной жизни; и, наконец, оценка влияния ИИ на реляционные и когнитивные способности людей и их поведение.

Епископ Рима напомнил об огромном потреблении энергии для развития искусственного интеллекта, в то время как человечество стоит перед сложным энергетическим переходом:

«Именно на фронте технологических инноваций будет разыгрываться будущее экономики, цивилизации и самого человечества. Нельзя упустить возможность мыслить и действовать по-новому, разумом, сердцем и руками, чтобы в центре инноваций стояло человеческое достоинство. Новшества должны помогать развитию, благополучию и мирному сосуществованию, защищая самых обездоленных. А для этого необходима нормативная, экономическая и финансовая среда, которая ограничивает монопольную власть немногих и способствует процветанию всего человечества».

В конце встречи Епископ Рима задал гостям «провокационный» вопрос:

«Уверены ли мы, что хотим продолжать называть ‘интеллектом’ то, что им не является? Подумаем, не является ли злоупотребление этим столь важным, столь человечным словом уже капитуляцией перед технократической властью».