Папа: идеология не должна занимать место веры

8 октября Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди размышлял над первым литургическим чтением из Книги пророка Ионы.

Божий посланник получает задание: призвать крупный город Ниневию к обращению. Эта миссия кажется пророку невыполнимой, поэтому он бежит от неё на корабле, попадает в шторм и три дня проводит в чреве кита. Господь спасает его от смерти, после чего пророк возвращается в город, призывая ниневитян покаяться. Когда же люди «поверили Богу, объявили пост и оделись во вретища», прося Всевышнего о милости, Господь отвратил от них Свой гнев. Однако «Иона сильно огорчился этим и был раздражён»: он снова уходит прочь и даже хочет умереть, не понимая безграничности Божьей любви. Тогда Господь снова — через чудесные знаки — обращается к пророку, с большим терпением показывая ему Свой замысел спасения.

Папа Франциск отметил, что между Господом и Ионой идёт напряженный диалог, и это разговор между двумя упрямцами:

«Иона упрям со своими убеждениями в вере, Господь же упрям в Своём милосердии: Он никогда нас не бросает, Он стучит в дверь сердца до самого конца, он всегда рядом. Иона упрямствует, потому что его вера была обусловлена; он является примером тех христиан, которые верят ‘на определённых условиях’, которые заявляют, что они христиане, но только когда всё будет по их желанию; которым свойственно говорить: ‘Нет, нет, эти перемены не христианские, это ересь, так нельзя’. Такие христиане обуславливают веру, ставят условия Богу и Его деяниям».

По словам Святейшего Отца, именно «постановка условий» заставляет многих христиан замыкаться в собственных идеях и впадать в идеологию, «становиться на скверный путь от веры к идеологии». В наши дни немало верующих «боятся роста, жизненных вызовов, вызовов Господа, вызовов истории»: такие христиане «предпочитают идеологию вере» и отходят от общины, они «боятся предать себя в руки Бога и предпочитают судить обо всём с узкой точки зрения своего сердца», — подчеркнул Папа Франциск:

«Сегодня есть Церковь двух типов: Церковь идеологов, которые склоняются над своими идеологиями, и Церковь, показывающая Господа, Который приближается ко всем жизненным реалиям, и ничто не отвращает Его, даже наши грехи. Он приближается, будто лаская прокажённых и больных, ибо Он пришёл исцелять и нести спасение, а не осуждать».

Источник: Vatican News