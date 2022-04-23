Папа: христианин призван жить не как мертвец, но как воскресший

23 апреля Святейший Отец встретился в Клементийском зале Апостольского дворца с участниками Молодежного миссионерского форума на тему «Миссия начинается с будущего». Встреча приурочена также к 50-летию зарождения молодежного движения, действующего в рамках Папских миссионерских обществ, сообщает русская служба Vatican News.

Свое обращение к молодым миссионерам Папа Франциск выстроил, по своему обыкновению, вокруг трех призывов из трех новозаветных отрывков: «встань», «позаботься» и «свидетельствуй».

Первый призыв – «встань!» — звучит в эпизоде воскрешения сына наинской вдовы (Лк 7,11-17). Увидев похоронную процессию, Иисус подходит к матери, потерявшей единственного сына, и говорит ей: «Не плачь!». «То же самое говорим и мы, когда ходим на похороны: ʺНе плачь!ʺ. Но Иисус говорит это для того, чтобы начать действовать. Его заботит боль последних, Он интересуется скорбью страждущих», — отметил Папа. В этом евангельском эпизоде Иисус приближается к одру и прикасается к нему, не боясь, что это прикосновение сделает Его нечистым, согласно Закону. Затем Господь говорит юноше: «Тебе говорю, встань!». Это слово Иисуса отзывается по сей день в сердцах многих юношей и девушек, подчеркнул Папа:

«Иисус дает нам силу, чтобы встать, и просит высвободиться из тисков смерти — из замыкания в себе, эгоистического паралича, лени и поверхностности».

Папа призвал юных миссионеров к вере не музейной, но к сильной, живой вере, устремленной в будущее, насыщенной надеждой и любовью к братьям.

Второй призыв – «позаботься» — мы встречаем в притче о Добром самарянине:

«Сегодня мы нуждаемся в людях, и особенно молодых, которые имеют глаза, чтобы увидеть нужды самых слабых, и большое сердце, делающее способными к полной самоотдаче».

Забота о ближнем, добавил Папа, требует «фантазии и мудрости», она не может быть эпизодической, но «продолжается во времени, умея сопровождать людей на пути исцеления и роста».

Наконец, третье действие, присущее миссионерам, — это свидетельство. Призыв свидетельствовать мы встречаем на страницах Книги Деяний апостольских. После Воскресения Иисус является ученикам на протяжении сорока дней, проясняя им тайну Своей смерти, прощая их бегство в момент испытания и прежде всего – призывая их быть Ему свидетелями во всем мире: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до конца земли (Деян 1,8). Каждый христианин, подчеркнул Папа Франциск, призван жить не как мертвец, но как воскресший, и этот дар мы получили от Господа не только для себя, но чтобы делиться им с другими, свидетельствуя о Господе всей жизнью.

В конце своего обращения к молодым миссионерам Папа сказал, что благовествовать следует с улыбкой: «не профессиональной улыбкой, не улыбкой из рекламы зубной пасты», но с улыбкой сердца. «Всегда делитесь Благой вестью, и вы почувствуете себя счастливыми», – сказал а заключение Святейший Отец.