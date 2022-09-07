Папа: Hogares – это место надежды на избавление от наркотиков

В начале Национального паломничества образа Богородицы Луханской по всем аргентинским hogares («Домашним очагам Христа»), где заботятся о молодых наркоманах, Папа Франциск обратился к членам этих учреждений со специальным видеопосланием, призвав уповать на всемогущество Бога. Передает русская служба Vatican News.

Организаторами паломничества стали католическая федерация Familia Grande Hogar de Cristo, аргентинское отделение фонда «Каритас» и Союз приходских клубов.

«Посмотрите, что можно сделать с Божьей помощью», – подчёркивает в видеопослании Папа Франциск, говоря о 15-летнем свидетельстве hogares в рабочих кварталах и трущобах, где принимаются молодые наркозависимые, живущие в условиях социальной уязвимости.

Под девизом «Ни одним ребёнком меньше из-за наркотиков» копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы Луханской посетит каждый аргентинский «Домашний очаг Христа». Вместе с ней паломничать будет и другой религиозный символ – распятие из прихода Богоматери Каакупе: в этой общине в Страстной четверг 2008 года тогдашний кардинал Хорхе Марио Бергольо омыл ноги 12 молодым людям, выходящим из туннеля наркозависимости. Инициатива, начатая 7 августа, завершится в марте следующего года в богородичном святилище Лухана в 15-ю годовщину первого «Домашнего очага Христа» и в 10-летие понтификата Папы Франциска.

По словам Епископа Рима, это будет «конструктивное паломничество», потому что есть время для надежды, ибо «на фоне разрушительной наркопреступности возможна альтернатива». «‘Домашние очаги Христа’ – это не только рука, которая возносит вас, но и любовь», – подчёркивает Папа, указывая проблемной молодёжи на эти дома, где можно встать на ноги, укрепить жизнь и реинтегрироваться в общество наилучшим образом.

«Поздравляю с 15-летием ‘Домашние очаги Христа’, которые начинают это путешествие по всей стране, – говорит в конце видеопослания Папа. – Да благословит вас Господь, направляйтесь вперёд».