Папа: «граница» – это стиль Бога и святых (ФОТО)

Папа: «граница» – это стиль Бога и святых (ФОТО)

Октябрь 24, 2022

«Рубеж» — это святых и Иисуса Христа: будучи Богом, Он пожелал выйти навстречу к нам, потерянным овцам, лишенным надежды: подчеркнул это, принимая на представителей итальянской общины «Рубеж». Сообщает русская служба Vatican News.

Община вдохновляется двумя подвижниками: святым Франциском Ассизским, который совлек с себя богатства и сделался нищим, вверив себя Божьему Провидению, и мучеником от рук мафии доном , посвятившим жизнь неблагополучной молодежи.

У всех ребят из общины – которые поделились с Папой свидетельством своей жизни — уникальные, неповторимые истории, однако всех их объединяет «любовь, побеждающая зло и порождающая жизнь». В центре этого опыта – Господь, воскресший Христос: именно Он изображен на гербе общины, и Он является ее центром.

«Я вас благодарю и говорю вам: идите вперед с силой Господа и Его Духа. Прошу вас, никогда не утрачивайте Его стиля, стиля Бога, то есть близости, мягкости и сострадания», — пожелал общине Святейший Отец.

 

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