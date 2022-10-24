Папа: «граница» – это стиль Бога и святых (ФОТО)

«Рубеж» — это стиль святых и стиль Иисуса Христа: будучи Богом, Он пожелал выйти навстречу к нам, потерянным овцам, лишенным надежды: Папа Франциск подчеркнул это, принимая на аудиенции представителей итальянской общины «Рубеж». Сообщает русская служба Vatican News.

Община вдохновляется двумя подвижниками: святым Франциском Ассизским, который совлек с себя богатства и сделался нищим, вверив себя Божьему Провидению, и мучеником от рук мафии доном Пино Пульизи, посвятившим жизнь неблагополучной молодежи.

У всех ребят из общины – которые поделились с Папой свидетельством своей жизни — уникальные, неповторимые истории, однако всех их объединяет «любовь, побеждающая зло и порождающая жизнь». В центре этого опыта – Господь, воскресший Христос: именно Он изображен на гербе общины, и Он является ее центром.

«Я вас благодарю и говорю вам: идите вперед с силой Господа и Его Духа. Прошу вас, никогда не утрачивайте Его стиля, стиля Бога, то есть близости, мягкости и сострадания», — пожелал общине Святейший Отец.