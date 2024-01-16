Папа готовится возглавить службу канонизации первой аргентинской святой

Папа Франциск готовится в феврале возглавить службу канонизации первой аргентинской святой, которая в XVIII веке пережила гонения на иезуитов и возродила служение в Аргентине, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Ватикан выпустил очередное расписание богослужений Папы Римского на январь и февраль, в котором выделяется служба канонизации аргентинской блаженной Марии Антонии де Пас Фигероа Святого Иосифа(1730-1799), посвященной мирянки из Аргентины. Торжественная служба канонизации во главе с Папой запланирована на 11 февраля в соборе Святого Петра. С иезуитами блаженную связывает её приверженность Духовным занятиям святого Игнатия Лойолы.

Папа Бенедикт XVI провозгласил сестру Марию Антонию «достопочтенной» в 2010 году, а Папа Франциск в 2016 году причислил ее к лику блаженных. В октябре Папа Франциск встретился с кардиналом Марчелло Семераро, префектом Дикастерии по делам святых, благословил его на обнародование чуда, приписываемого небесному заступничеству аргентинской блаженной, и санкционировал издание указа, открывающего путь к ее канонизации как первой аргентинской святой.

Кандидатка в сонм святых, которую при жизни ласково называли Мама Антула, поначалу была ученицей иезуитов, а затем стала сопровождать других в игнатианских духовных занятиях. После гонений на иезуитов в Аргентине, она не прекратила проводить игнатианские собрания. «Ее образцовое христианское свидетельство, особенно ее апостольство по продвижению Духовных занятий святого Игнатия Лойолы, способствует пробуждению в душах приверженности к Христу и Евангелию», – сказал Папа Франциск после ее беатификации в 2016 году.

Мария Антония родилась в 1730 году на севере Аргентины в городке Силипика провинции Сантьяго-дель-Эстеро. С юности она проявляла горячее желание посвятить себя служению Богу. Она начала свой путь с благочестивых трудов и благотворительности – помогала родителям в обучении их детей, оказывала самоотверженную помощь больным, бедным и обездоленным. Она посвятила себя Богу в возрасте 15 лет, облачившись в черное одеяние и взяв имя Мария Антония Святого Иосифа. Позже она основала религиозную общину Дочерей Божественного Спасителя, которые вместе молились, посвящали себя делам милосердия и помогали местным иезуитам в их работе. Когда в 1767 году на иезуитов обрушились гонения в Аргентине и в целом в Испанской империи при короле Карле III, она продолжала проводить десятидневные духовные занятия для единоверцев, преодолевая пешком тысячи километров в различных регионах страны. Она отстаивала и взращивала духовность Ордена святого Игнатия, организовывала духовные службы и собрания, несмотря на широко распространенную в то время враждебность к иезуитам.

Добившись успеха в учреждении этих первых оплотов духовности, она расширила географию благочестивых трудов на другие регионы Аргентины, а в 1779 году обосновалась в Буэнос-Айресе, где тысячи католиков прошли через ее духовные собрания. Несмотря на то, что имперские власти упорно отказали ей в просьбах восстановить традицию Ордена святого Игнатия, ее настойчивость со временем принесла благие плоды. Она заслужила полное доверие местного епископа и заручилась его благословением на создание в 1796 году Дома духовных занятий в Буэнос-Айресе. Она скончалась 7 марта 1799 года в Буэнос-Айресе и была похоронена на кладбище храма Благочестия (Church of the Pietà). Позже ее прах перенесли в гробницу внутри храма, и к ней потек нарастающий поток паломников.

Среди прочих мероприятий, запланированных для 87-летнего понтифика в ближайшие два месяца, можно выделить празднование Мессы 21 января в третье воскресенье Рядового времени, ныне называемое воскресеньем Слова Божьего. Этот праздник был учрежден Папой Франциском в 2019 году в его послании motu proprio «Aperuit Illis», в котором он объявил его «днем празднования, изучения и распространения слова Божьего».

На праздник обращения Святого Павла Папа Римский будет председательствовать на праздновании второй вечерни и выступит с проповедью в базилике Святого Павла за городскими стенами 25 января. 2 февраля понтифик возглавит Мессу в соборе Святого Петра по случаю праздника Сретения Господня – традиционного праздника освящения свечей, который символизирует Христа – Свет Мира. Также Папа Франциск откроет сезон Великого поста 14 февраля в церкви Сант-Ансельмо-аль-Авентино, которая с 1962 года является отправным пунктом папской покаянной процессии. Процессия завершится Святой Мессой и возложением праха в базилике Санта-Сабина, первой римской станционной церкви.