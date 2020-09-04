Папа: Господь уготовал мирное будущее для Ливана

Во время рабочего визита в Ливан государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин зачитал краткое послание Папы Франциска жителям страны. Оно прозвучало 4 сентября, во Всемирный день поста и молитвы о Ливане. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима заверяет ливанцев в своей любви и близости, цитируя пророка Иеремию: «Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер 29,11). Недавние и далёкие события, пережитые ливанцами, похоже, противоречат этому обетованию. Однако Папа Франциск увещает жителей страны твёрдо уповать на отцовскую верность Бога. «Господи, мы верим, что Ты хранишь Своё Слово, чтобы реализовать его, – пишет Папа Франциск, – и мы надеемся, что Ты сотворишь это вопреки всяким ожиданиям или несчастьям».

Святейший Отец продолжает послание жителям Страны кедров, вознося благодарение Богу и молитву:

«Мы благодарим Тебя за Твою любовь, которая проявилась в солидарности многих людей. Мы вверяем Тебе нашу страну, Ливан, его народ, религиозных и политических лидеров и молодёжь, дабы осуществилось его призвание посланника мира и братства, для которого Ты его предназначил. Аминь».

Ватиканский госсекретарь прибыл в Бейрут 3 сентября и в тот же день посетил маронитскую церковь Святого Георгия, разрушенную 4 августа в результате взрыва в порту. Здесь иерарх встретился с религиозными лидерами города, чтобы вместе почтить память погибших в этой трагедии и помолиться о пострадавших. «Ливанцы восстановят страну с помощью друзей, в присущем им духе взаимопонимания, диалога и добрососедства», – сказал кардинал в проповеди на Святой Мессе, которую он возглавил 3 сентября перед храмом святилища Богоматери Ливанской. Государственный секретарь подчеркнул способность ливанцев преодолевать огромные трудности, с которыми они неоднократно сталкивались на протяжении всей своей истории.