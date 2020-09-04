Папа: Господь уготовал мирное будущее для Ливана

Папа: Господь уготовал мирное будущее для Ливана

Сентябрь 04, 2020

Во время рабочего визита в государственный секретарь Ватикана кардинал зачитал краткое послание Папы Франциска жителям страны. Оно прозвучало 4 сентября, во Всемирный день поста и молитвы о Ливане. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима заверяет ливанцев в своей любви и близости, цитируя пророка Иеремию: «Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер 29,11). Недавние и далёкие события, пережитые ливанцами, похоже, противоречат этому обетованию. Однако увещает жителей страны твёрдо уповать на отцовскую верность Бога. «Господи, мы верим, что Ты хранишь Своё Слово, чтобы реализовать его, – пишет , – и мы надеемся, что Ты сотворишь это вопреки всяким ожиданиям или несчастьям».

Святейший Отец продолжает послание жителям Страны кедров, вознося благодарение Богу и молитву:

«Мы благодарим Тебя за Твою любовь, которая проявилась в солидарности многих людей. Мы вверяем Тебе нашу страну, Ливан, его народ, религиозных и политических лидеров и молодёжь, дабы осуществилось его призвание посланника мира и братства, для которого Ты его предназначил. Аминь».

Ватиканский госсекретарь прибыл в Бейрут 3 сентября и в тот же день посетил маронитскую церковь Святого Георгия, разрушенную 4 августа в результате взрыва в порту. Здесь иерарх встретился с религиозными лидерами города, чтобы вместе почтить память погибших в этой трагедии и помолиться о пострадавших. «Ливанцы восстановят страну с помощью друзей, в присущем им духе взаимопонимания, диалога и добрососедства», – сказал кардинал в проповеди на Святой Мессе, которую он возглавил 3 сентября перед храмом святилища Богоматери Ливанской. Государственный секретарь подчеркнул способность ливанцев преодолевать огромные трудности, с которыми они неоднократно сталкивались на протяжении всей своей истории.

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