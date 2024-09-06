Папа: Господь любит нас несмотря ни на что (+ ФОТО)

Во время пребывания в Джакарте Папа Франциск встретился с людьми, которым помогают различные каритативные организации. Вместе с ними индонезийские иерархи пожелали отметить столетие поместной епископской конференции: в ее резиденции и проходила встреча с Папой. Передает русская служба Vatican News.

«Вы – маленькие сияющие звезды на небе этого архипелага, самые драгоценные члены этой Церкви, ее сокровища, как с самых первых веков христианства учил святой мученик диакон Лаврентий», — сказал Папа, обращаясь к собеседникам. Совместное преодоление трудностей, когда мы отдаем то лучшее, что у нас есть, внося неповторимый вклад, нас всех обогащает и помогает день за днем постигать ценность нашего общения — в мире, в Церкви, в семье.

«Дорогие, все мы нуждаемся друг в друге, и в этом нет ничего плохого: на самом деле, это помогает глубже понять, что любовь – самое важное в нашей жизни, помогает увидеть, как много хороших людей есть вокруг. Это также напоминает о любви Господа ко всем нам, невзирая на все ограничения и трудности. Каждый из нас уникален в Его глазах, в глазах Господа, и Он никогда нас не забывает», — подчеркнул Святейший Отец, поблагодарил присутствовавших и, благословив всех, попросил о молитве.