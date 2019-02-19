Папа: где наши голодные, больные и заключённые братья?

18 февраля Папа Франциск совершил в ватиканской часовне Святую Мессу, на которой размышлял о христианском отношении к ближнему.

Свою проповедь Епископ Рима начал с размышлений над первым чтением из Книги Бытия: в истории Авеля и Каина звучит «неудобный вопрос» Бога – «Где брат твой?» и «компромиссный ответ» человека: «Разве я сторож брату моему?». Неловкие вопросы задаёт также Иисус; Он трижды спрашивает Петра о любви к Нему, спрашивает учеников, за кого принимает Его народ и сами апостолы. В нашей повседневной жизни, подчеркнул Папа Франциск, мы отвечаем на эти неудобные вопросы Господа чаще всего «общими понятиями, которые говорят обо всём и ни о чём», потому что гораздо легче умыть руки и «разгрузить совесть мелким пожертвованием».

Сегодня Христос задает каждому из нас личный вопрос: «Где твой брат?», и нельзя отвечать, что голодного покормят в приходском отделении «Каритас», больного примут в больнице, заключённый виноват сам, а эксплуатация наших подчинённых оправдывается трудными временами.

Категории нуждающихся братьев Господь перечисляет в 25-й главе Евангелия от Матфея, и их имена должны оставаться в наших сердцах, – более того, нам стоит составить их список. Беспокойство о ближних, отметил Папа Франциск, вовсе не говорит о принадлежности к коммунистической партии, но о принадлежности к любящему сердцу Господа; а безразличие к страданиям и нуждам ближних ведёт к разрушительной, «сумрачной» жизни в грехе.

В конце проповеди, напомнив об истории грехопадения из Книги Бытия, Святейший Отец сказал:

«Адам спрятался из-за стыда, от страха, и нам стоило бы почувствовать это стыд. Где твой брат? Где ты сам? В каком же мире ты живешь, если не замечаешь этих вещей, этих страданий и боли? Где твой брат, где ты? От реальности нельзя спрятаться».



Источник: Vatican News