Папа — францисканцам: сохраняйте францисканский стиль

«Устав и жизнь Братьев меньших таковы: соблюдать святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, живя в послушании, без собственности и в чистоте»: так начинается первая глава францисканского Устава, утвержденного буллой Папы Гонория III 29 ноября 1223 года. Этому событию посвящено послание Святейшего Отца членам большой францисканской семьи. Передает русская служба Vatican News.

800-летие утверждения Устава Меньших братьев, отмечает Папа, — это «благодатный момент не только для воспоминания этого исторического события, но прежде всего для того, чтобы оживить в вас тот же самый дух, который побудил Франциска Ассизского совлечь с себя все и положить начало уникальной и притягательной форме жизни, укорененной в Евангелии и прожитой sine glossa».

Папа вновь предлагает францисканцам обратить внимание на три увещания, которые содержатся в Уставе, и первое из них — «соблюдать Евангелие». Именно это является «основанием для христианского и крещального обязательства», — поясняет Папа.

Первая глава Устава продолжается упоминанием о послушании: «Брат Франциск обещает послушание и почтение господину Папе Гонорию и законным его преемникам и Римской Церкви. Прочие же братья обязаны подчиняться брату Франциску и его преемникам». Послушание Церкви, считал святой Франциск, — это существенный элемент для сохранения верности призванию и для принятия Христа в Евхаристии, напоминает Папа Франциск.

Третье увещание — «идти в мир»: это означает «осуществлять странствующую миссию в стиле братства и мирной жизни, без ссор и споров как среди вас, так и с другими, свидетельствуя тем самым о “малости”, с кротостью и мягкостью возвещая мир Господень и вверяя себя Провидению: это особая программа евангелизации, доступная всем», — пишет Папа Франциск и просит францисканцев «вновь раскрыть красоту типично францисканского благовестия, которое рождается от братства, чтобы продвигать братство».