Папа Франциск: «живое богословие» должно служить евангелизации

17 июня Папа Франциск встретился в Ватикане с преподавателями духовной семинарии архиепархии Милана по случаю 150-летия богословского журнала La Scuola Cattolica («Католическая школа»), связанного с поместной семинарией. Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, врученном гостям из Милана, Святейший Отец называет их печатное издание «чем-то вроде витрины, где ремесленник выставляет свою работу и можно восхищаться его творчеством». В этом контексте Епископ Рима выделил некоторые аспекта богословия, которые особенно важны в современном мире. Прежде всего, «теология должна быть на служении живой веры Церкви», делая её доступной для людей каждого возраста «в динамизме традиции»: богословский язык всегда должен оставаться понятным и живым, «он не может не развиваться».

Папа Франциск подчёркивает, что «богословие должно воспитывать специалистов по гуманности и близости», а не чиновников в священном деле; новые призвания нуждаются в солидном образовании: «Каждое конкретное призвание рождается, растёт и развивается в сердце Церкви». Те, кто призван к священству или монашеству, обладают частным жизненным опытом, и педагоги должны уметь «встречать» всю личность кандидата, которая включает «интеллект, чувства, сердце, мечты и стремления». Служение хорошего педагога, отмечает Папа, выражается в «диаконии истины», именно потому, что оно связано с конкретной жизнью людей. Семинаристы должны учиться больше на примере своих наставников, чем на их словах, готовясь быть открытыми и доступными для других, особенно для самых нуждающихся.

Епископ Рима подчёркивает, что «богословие должно служить благовестию». Евангелизация никогда не связана с прозелитизмом, и она лежит в основе церковного служения педагогов. Благовестие – это привлечение ко Христу, способствующее встрече с Тем, Кто меняет жизнь человека, делает его счастливым и каждый день делает его новым существом и видимым знаком Божьей любви. Каждый человек имеет право на возвещение Евангелия, и для христиан это подразумевает диалог с миром, с его различными культурами и религиями.

Папа напоминает, что именно Святой Дух «вводит нас в Тайну и придаёт импульс миссии Церкви». По этой причине богословы – со смирением и сопереживанием – должны выходить навстречу реальным нуждам людей и быть открытыми новизне Святого Духа:

«Церкви и миру нужно не ‘кабинетное’ богословие, а размышление, способное сопровождать культурные и социальные процессы, особенно трудные переходные периоды, а также брать на себя ответственность за конфликты. Мы должны остерегаться богословия, которое исчерпало себя в академических спорах или смотрит на человечество из стеклянного замка».

Церкви необходимо живое богословие, «придающее вкус», а не только предлагать знание, богословие, на котором зиждется серьёзный церковный диалог, синодальное распознавание, ради возрождения веры, подчёркивает Папа и выражает надежду, что его мысли помогут преподавателям духовной семинарии архиепархии Милана «взращивать своё призвание служить вере, Церкви и миру».