Папа Франциск выступил в защиту Иоанна Павла II

Святейший Отец выступил в защиту своего предшественника Иоанна Павла II, назвав обвинения против него «оскорбительными и необоснованными умозаключениями». Передает русская служба Vatican News.

В эти дни имя Кароля Войтылы оказалось в центре клеветнических обвинений по делу Орланди, выдвинутых в одной из передач итальянского телеканала La7 на основании анонимных слухов, без каких-либо свидетельств и улик.

В полдень 16 апреля, после чтения молитвы Regina Caeli на площади Святого Петра, Папа Франциск заявил:

«Будучи уверенным в том, что выражаю чувства верующих всего мира, я обращаю благодарную мысль к памяти св. Иоанна Павла II, в эти дни ставшего объектом оскорбительных и необоснованных умозаключений».