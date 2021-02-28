Папа Франциск выразил свою солидарность со страждущими от редких заболеваний

По прочтении молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста 28 февраля Папа Франциск сказал:

«Сегодня Всемирный день редких заболеваний… [глядя на площадь] Вы здесь. Приветствую пришедших на площадь членов нескольких ассоциаций, занимающихся этой проблематикой. В случае редких заболеваний сеть поддержки среди членов семьи, поддержанная этими ассоциациями, важна как никогда. Это помогает страждущим и их родным и близким не чувствовать себя одиноким и обмениваться опытом и советами. Я поддерживаю инициативы в пользу научных исследований и программ лечения орфанных заболеваний и выражаю свою близость к больным, их семьям, но особенно к детям. Быть рядом с больными детьми, страдающими детьми, молиться за них, помогать им почувствовать Божью благодать, любовь, нежность…. Заботиться о детях с молитвой, даже если они страдают от малоизвестных пока заболеваний или заболеваний, имеющих неутешительный прогноз. Помолимся обо всех людях, страдающих от редких болезней; а особенно о страждущих детях».