Папа Франциск выразил свои соболезнования в связи со смертью выдающегося юриста, посвятившего свою жизнь служению Святому Престолу

Папа Франциск выразил соболезнования семье новопреставленного Джузеппе Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто, известного юриста, посвятившего себя служению Святейшему Престолу. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В телеграмме, подписанной госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином, говорится, что Святейший Отец «с благодарностью сердца вспоминает светлое христианское свидетельство и щедрую самоотдачу покойного», который одно время был президентом Ватиканского Суда и преподавал каноническое право в Папских университетах (Латеранском, Урбанианском, «Анджеликуме»), в своих научных исследованиях особое внимание уделяя теме взаимоотношений между Церковью и политическим сообществом. Джузеппе Далла Торре был также ректором Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы (LUMSA).

Папа Франциск «возносит усердные молитвы о вечном упокоении» умершего, говорится в телеграмме, которая завершается апостольским благословением его родных и друзей.