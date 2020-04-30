Папа Франциск выразил соболезнование в связи с кончиной Великого магистра Мальтийского ордена

Как уже сообщалось, в ночь с 28 на 29 апреля в Риме скончался 80-й Великий магистр Мальтийского ордена фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто. Смерть наступила по причине неизлечимого заболевания, диагностированного несколько месяцев назад. В соответствии с 17-й статьей Конституции Суверенного Мальтийского ордена временное управление принял на себя Великий командор фра Руй Гонсало ду Валле Пейшоту. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто родился в Риме 9 декабря 1944 года. Окончил факультет филологии и философии римского университета «Сапиенца» по специальности «Христианская археология и история искусства». Преподавал древнегреческий язык в Папском Урбанианском университете.

В Мальтийский орден вступил в 1985 году, торжественные обеты принес восемь лет спустя. С 1994 по 1999 год был Великим приором Ломбардии и Венеции, а с 1999 по 2004 год – членом Суверенного совета. В 2004 году был избран Великим командором. После смерти 78-го Великого магистра принял на себя функции местоблюстителя. С 2008 по 2017 год был Великим приором Рима. После отставки 79-го Великого магистра фра Мэттью Фестинга Большой государственный совет ровно три года назад, 29 апреля 2017 года, избрал его местоблюстителем Великого магистра сроком на один год. Год спустя он был избран 80-м Великим магистром Суверенного Мальтийского ордена.

Члены Мальтийского ордена помнят о фра Джакомо Далла Торре как о человеке, заботившемся о нуждающихся и бездомных, – он лично оказывал им помощь на римских вокзалах. Новопреставленный Великий магистр участвовал в летних международных лагерях для молодежи с инвалидностью. Совершая государственные визиты, фра Джакомо Далла Торре особое внимание уделял посещению медицинских учреждений, приветствуя их пациентов и сотрудников.

В телеграмме соболезнований, отправленной на имя фра Руя Гонсало ду Валле Пейшоту, Папа Франциск выражает близость Мальтийскому ордену и родственникам почившего, «ревностного человека культуры и веры», с памятью о его «всецелой верности Христу и Евангелию, сочетавшейся с великодушным, в духе служения, осуществлении своей функции на благо Церкви, а также самоотдачей самым страждущим».